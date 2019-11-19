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19.11.2019,  
12:28
Текст:  Николай Грищенко

Армейская авиация ЮВО пополнилась "Ночными охотниками" и "Терминатором"

Дислоцированные в Ростовской области и Краснодарском крае части армейской авиации пополнились новыми учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ "Ночной охотник" и военно-транспортным Ми-8АМТШ "Терминатор".

Фото: Минпромторг России
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"Летно-технический состав 4-й армии ВВС и ПВО приступил к приему вертолетов. Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Кроме контрольных облетов на высоте до 1000 метров пилоты проверят надежность техники и работы систем при различных нагрузках и режимах.

Отметим, что Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". В случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа. Для обеспечения эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета: расширена передняя кабина, увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора из передней кабины.

Кабина бронирована, что обеспечивает защиту от снарядов калибром до 20 миллиметров. Защищены броней и наиболее важные агрегаты, а конструкция лопастей несущего винта позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибром до 30 миллиметров. Вертолет также оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

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