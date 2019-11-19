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19.11.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На сочинской таможне задержали коллекцию антикварных купюр

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочинские таможенники проверяют законность ввоза в Россию старых банкнот и ценных бумаг.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
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Как сообщили в пресс-службе сочинской таможни, на границе в автомобиле KIA SPORTAGE, прибывшем из Абхазии, инспекторы обнаружили два пластмассовых контейнера и сумку, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета. Коллекция находилась в багажном отделении и салоне среди личных вещей.

Всего было найдено около шести тысяч купюр как российских, так и иностранных, часть из которых были выпущены более 50 лет назад. Водителем оказался гражданин России. Он пояснил, что это его личная коллекция, но предоставить документы на нее не смог.

- В настоящее время вся партия денежных знаков изъята и будет направлена на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость, - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Алексей Быков.

Справка "РГ"

Перемещение через таможенную границу предметов, признанных культурными ценностями, возможно исключительно при предъявлении разрешения министерства культуры России.

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