Операция "Уран": с чего началась Сталинградская битва

Сталинградская наступательная операция имела кодовое название "Уран". Она началась 19 ноября 1942 года после мощной 80-минутной артиллерийской подготовки и залпов реактивных установок "Катюша". В контрнаступление пошли войска трех фронтов - Юго-Западного, Сталинградского и Донского. С этой битвы начался перелом в Великой Отечественной войне. А день 19 ноября стал Днем ракетных войск и артиллерии.

К началу "Урана" Сталинградская битва длилась уже четыре месяца. Фашисты принимали неоднократные попытки захватить Сталинград. Но у них не получалось. 62-я и 64-я армии держали прочную оборону на окраинах города.

К обсуждению плана наступательной операции "Урана" приступили еще в сентябре 1942 года. Планировали окружить и изолировать немецкую группировку, действующую в районе города, от основных сил Вермахта. Войска трех фронтов должны были преодолеть немецкую оборону и пройти с боями 120-140 километров - на севере и 100 километров - на юге. Выполнив свои задачи, они встретятся и окружат армию Паулюса.

Основной упор решили сделать на артиллерийскую подготовку. В операции должны были участвовать 20 тысяч орудий и минометов. Артиллерийский удар должен стать невиданным. Те районы, где разместится артиллерия, готовили заранее. У солдат был запас сухого пайка, горючего и снаряды. К началу операции части получили тысячи боекомплектов.

19 ноября 1942 года в половине восьмого утра после мощной 80-минутной артиллерийской подготовки залпом реактивных установок "Катюша" началась операция "Уран". Первый огневой налет накрывал вражескую оборону на всю глубину. Потом артиллерия полчаса планомерно разрушала оборону. Каждая батарея действовала по конкретной задаче.

Затем начинался период подавления: огонь сначала обрушивался на передний край, потом перемещался в глубину немецкой обороны и снова переносился на передний край. В атаку пошли танки и пехота. Но артиллеристы продолжали работу. Огневые рубежи располагались через каждые две-три сотни метров, и артиллерия из них постоянно стреляла.

Минометы сначала использовали в огневом вале, затем передвигали вместе с атакующей пехотой. "Катюши" в первый огневой налет били по переднему краю, во второй - смещались в глубину и накрывали площади на расстоянии до 400 метров от переднего края обороны, третий залп "Катюш" приходился на последний огневой налет.

30 ноября советские войска практически окружили и блокировали фашистов в Сталинграде. 8 января 1943 года советское командование предъявило Паулюсу ультиматум о сдаче, но Гитлер категорически запретил капитуляцию. Тогда советские войска предприняли наступательную операцию по окончательному разгрому 6-й армии. В итоге Сталинград освободили. Оставшиеся солдаты и офицеры во главе с Паулюсом сдались в плен.

В 1944 году 19 ноября стало важной воинской датой - Днем артиллерии. С 1964 года праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии. Каждый год в этот день в Александровском саду в Москве проходит торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку "Город-герой Сталинград".