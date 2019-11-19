Постановление правительства Республики Алтай от 18 ноября 2019 года № 320 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за III квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 1-РЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Республике Алтай", на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай об уровне потребительских цен на продукты питания и расходов по обязательным платежам и сборам, Правительство Республики Алтай постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за III квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 190 рублей;

для трудоспособного населения - 10 507 рублей;

для пенсионеров - 8 543 рубля;

для детей - 10 269 рублей.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин

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