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1 ноября 2019 г. 00:05
"Родина"
Текст: Эльмира Аширова
Родина - № 11(1119)

Теплота незнакомых глаз

Почему фотографии наших мам так дороги чужим людям
Первая улыбка малыша и первый зубик, первый шаг и первый класс... То, как эти неизвестные женщины смотрят на своих детей, заставляет вспомнить лучшие произведения мирового изобразительного искусства. Вот только найдены эти удивительные снимки в подвалах и мусорках. Сегодня в коллекции москвича Владимира Сергеева, о котором мы рассказали в прошлом номере, - более 300 тысяч фотографий!

Историк и коллекционер Сергеев называет свое увлечение фотоархеологией. По возможности старается сохранить исторические метки - где и когда были найдены фотографии, примерные годы создания, если возможно - указывает фамилии владельцев архива. Точнее, прежних владельцев, которых вычисляет по немудреным подписям на обороте. Загорелый пионер в майке - "Маме на память из солнечной Анапы". Солдат на фоне полкового знамени - "Маме и сестре на память о днях военной службы".

Фото: семейный архив/ Юрий Рост
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Мама хранила этот снимок на самом видном месте - он выцвел, прижимала к сердцу - он помялся, целовала на ночь - кое-где отвалилась эмаль... Но для нее он был самым дорогим, и только когда ее самой не стало - фотография стала никому не нужна.

Удивительно, но она - и сотни других - оказалась интересна совсем чужим людям, которые разглядывают снимки в интернете, ставят добрые "лайки" незнакомым людям из прошлого и восхищаются мастерством безвестных фотографов.

Ведь им удалось запечатлеть любовь.

В сегодняшней подборке фотоархеолога Владимира Сергеева - снимки к Дню матери. Дети давно выросли, а материнская любовь жива. Благодаренье снимку!

Темы дня:
#фотографии
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