Новости

Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
Умер режиссер Войтех Ясны 10:50
Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 18.11.2019

СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Новости
    19.11.2019, 10:36
Текст:   Олег Усков

84-летний Народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.

Как передает Пятый канал, художественному руководителю Государственного академического Малого театра России стало плохо несколько дней назад, но, несмотря на температуру, артист не обращался к медикам, оставаясь дома.

В итоге "скорая" все-таки была вызвана и Соломина экстренно доставили в больницу. Поместив актера, как уточняет KP.RU, в реанимацию.

Согласно предварительной информации, у Соломина "очень высокая температура и проблемы с артериями". Специалисты подозревают у артиста пневмонию.

Юрий Соломин - советский, российский актер, режиссёр театра и кино, педагог. Худрук Государственного академического Малого театра России - с 1988 года.

Среди киноработ - "Красная палатка", "Адъютант его превосходительства", "Инспектор уголовного розыска", "Хождение по мукам" (1974 года, Телегин), "ТАСС уполномочен заявить".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO 18.11.2019
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака" 18.11.2019
Продюсер сериала "Ведьмак" рассказал, чем он лучше "Игры престолов" 18.11.2019
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 18.11.2019
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ prokky93
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в "Союзмультфильме" 18.11.2019
56-летняя Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит в месяц 18.11.2019
Джонни Деппа бросила молодая русская любовница 18.11.2019
⧣ происшествия
Фото: youtube.com
Актрису Джейн Хейуорд сбил насмерть двухэтажный автобус 18.11.2019
В московском ресторане обокрали звезду сериала "Даешь молодежь!" 15.11.2019
Вокалистка рок-группы "Маневры" Нади найдена мертвой в Москве 15.11.2019
⧣ СССР
Фото: kinopoisk.ru
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 17.11.2019
"Гражданская Оборона" завершила юбилейный тур концертом в Москве 15.11.2019
"Красная Шапочка" Яна Поплавская выходит замуж 15.11.2019