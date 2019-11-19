СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

84-летний Народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.

Как передает Пятый канал, художественному руководителю Государственного академического Малого театра России стало плохо несколько дней назад, но, несмотря на температуру, артист не обращался к медикам, оставаясь дома.

В итоге "скорая" все-таки была вызвана и Соломина экстренно доставили в больницу. Поместив актера, как уточняет KP.RU, в реанимацию.

Согласно предварительной информации, у Соломина "очень высокая температура и проблемы с артериями". Специалисты подозревают у артиста пневмонию.

Юрий Соломин - советский, российский актер, режиссёр театра и кино, педагог. Худрук Государственного академического Малого театра России - с 1988 года.

Среди киноработ - "Красная палатка", "Адъютант его превосходительства", "Инспектор уголовного розыска", "Хождение по мукам" (1974 года, Телегин), "ТАСС уполномочен заявить".