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19 ноября 2019 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 18 ноября 2019 года № 528 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за III квартал 2019 года"

Дата подписания 18 ноября 2019 г.
Опубликован 19 ноября 2019 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9 830 рублей, для трудоспособного населения - 10 445 рублей, пенсионеров - 8 002 рубля, детей - 9 789 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов

 

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