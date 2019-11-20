Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.11.2019,  
18:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ

На белорусскую авиационную базу в Барановичах в среду прибыла вторая пара многоцелевых российских истребителей Су-30СМ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь.

Фото: Минобороны РФ / youtube.com
Видео: "Русские витязи" опробовали новые истребители Су-35С

"РГ" уже писала о том, что 13 ноября в Беларусь прибыли два многоцелевых боевых истребителя Су-30СМ. Всего соседнее государство получит 12 российских самолетов.

В Республике Беларусь подготовились к приемке новых истребителей. Для этого закупили 12 учебно-боевых самолетов Як-130, которые являются учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30.

Как добавили в военном ведомстве Беларуси, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год.

Су-30СМ - тяжелый многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Предназначен для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе. Продолжительность полета без заправки - 3,5 часа.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: User:UMKH77R/Wikimedia.org
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае 16:08
"Смертоносный утенок": появились первые зарубежные заявки на Су-32 18.11.2019
Какие страны могут купить истребитель Су-57 18.11.2019
оружейный рынок
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Российские "летающие танки" Ми-35М расширят возможности сербской армии 13:37
Праворульный "Тигр" покорил азиатских силовиков 19.11.2019
Назван срок поставки систем С-400 в Индию 18.11.2019
Беларусь
В Беларусь прибыли первые два Су-30СМ 13.11.2019
"Конкурсы" для "Абрамсов": Беларусь нашла ответ на танковую угрозу США 29.10.2019