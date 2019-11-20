Эти часы нельзя назвать слишком сложными: они показывают только время и дату. Их нельзя назвать слишком оригинальными: они созданы по мотивам "альпийских" часов Chopard 1980 года. Но эти часы рассказывают историю, связывающую три поколения одной семьи.

В духе современных трендов, основу новой коллекции Chopard Alpine Eagle составляют модели спортивного стиля из стали на стальном браслете. Причем этот материал только называется знакомым словом "сталь".

Мужская история

Задумывая и разрабатывая модель Alpine Eagle ("Альпийский орел"), нынешний сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле, швейцарец по рождению, хотел выразить свою любовь к Альпам и их гордому живому символу - орлу.

Лаконичные спортивные часы Chopard Alpine Eagle с циферблатом, обработка которого напоминает рисунок радужной оболочки орлиного глаза, стали современной интерпретацией модели St. Moritz 1980 года - первых часов, созданных Карлом-Фридрихом Шойфеле. Тогда ему, молодому сотруднику семейного предприятия, было всего 22 года. Представляя отцу проект модели St. Moritz, он, по сути, проходил профессиональную инициацию, стремился утвердить себя, расправить крылья и отправиться в самостоятельный полет. Модель St. Moritz была совершенно новаторской для дома Chopard, который в то время специализировался на создании часов из золота и из золота с бриллиантами. St. Moritz стали первыми спортивными часами компании и первой стальной моделью, изготовленной в ее мастерских. Новый проект выглядел рискованным, но риск оказался оправданным. Карл-Фридрих продемонстрировал необходимые для будущего руководителя качества: стратегическое видение, решительность и настойчивость. На протяжении десяти лет модель St. Moritz была одним из бестселлеров дома.

Все элементы Alpine Eagle, от механизма до корпуса и браслета, собраны целиком на производстве Chopard.

При создании Alpine Eagle история повторилась. Уступив настойчивости своего сына Карла-Фрица, которого втайне поддерживал его дед Карл, Карл-Фридрих Шойфеле начал работу по обновлению модели St. Moritz. Поначалу одолеваемый сомнениями, он постепенно заразился уверенностью сына - совсем как его отец тридцать лет назад.

Вдохновлены природой

Дизайн этих часов навеян образом альпийского орла и его среды обитания. Текстура циферблата напоминает "радужку" орлиного глаза, стрелки вызывают ассоциации со строением перьев, а холодные отблески стали - с видом горных ледников. Цвета циферблатов соответствуют колориту горных массивов: "синий Алеч" вызывает ассоциации с голубоватыми отблесками крупнейшего ледника швейцарских Альп, а "серый Бернина" - со скалистыми склонами одноименной горной цепи.

Циферблаты женских моделей из белого или таитянского перламутра получили названия "белая изморозь" и "серый Зильс" - переливы последнего напоминают цвета озера Зильс в разное время года.

На заводной коронке выгравирована роза ветров, символически указывающая путь искателям приключений и помогающая им сделать верный выбор направления. На безеле Alpine Eagle выделяются четыре пары винтов, расположенные с четырех сторон света. Винты имеют также техническое назначение: они гарантируют водостойкость на глубине до 100 метров.

Стальной браслет новых часов интегрирован в корпус. Все плоские участки Alpine Eagle сатинированы: нарочито грубоватая отделка эффектно контрастирует с полированными кромками. Стрелки и метки покрыты составом SuperLuminova Grade X1, обеспечивающим читаемость показаний в темноте.

Как закалялась сталь

Сегодня в производстве часов используются все более разнообразные материалы - природные и синтетические, сплавы и композиты. Однако сложнее всего, пожалуй, заново "переизобрести" уже известные материалы вроде стали - это как заново придумать велосипед. И тем не менее у Chopard получилось.

Специально для коллекции Alpine Eagle компания разработала сталь Lucent Steel A223. Она имеет три уникальные особенности. Первая: благодаря антиаллергенному составу она имеет свойства хирургической стали и поэтому совместима с любым типом кожи. Вторая: с твердостью 223 по Виккерсу этот сплав обладает устойчивостью к износу, на 50% более высокой, чем у классической стали, - это материал уникальной прочности. И, наконец, третья особенность: поскольку сияние металла, как и сияние бриллианта, зависит от количества вкраплений, а в этой новаторской стали их гораздо меньше, чем в обычной, то по яркости и блеску она может поспорить с золотом.

На исследования и разработку нового сплава ушло целых четыре года. Освоить его производство было нелегко: связанные с ним технические требования значительно увеличивают время изготовления и ускоряют износ оборудования. Но отныне сложная в изготовлении сталь Lucent Steel A223 входит в число редких металлов.

Мануфактурный механизм

Оба автоматических механизма (для мужских и женских моделей) Alpine Eagle разработаны в часовых мастерских Chopard и имеют сертификат хронометра COSC (Швейцарского института хронометрии), что довольно редко для их категории, но весьма характерно для современных мануфактурных часов Chopard: это отражает приверженность Карла-Фридриха Шойфеле элитному часовому искусству. Мужские модели оснащены калибром с 60-часовым запасом хода, женские - калибром с 42-часовым запасом хода (это один из самых тонких механизмов, имеющих сертификат COSC). В коллекции Alpine Eagle десять различных моделей, включая мужские (диаметром 41 мм) и женские (диаметром 36 мм), из стали, золота, стали с золотом и золота с бриллиантами.

Гонка орлов

Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле стал учредителем природоохранного фонда Eagle Wings ("Орлиные крылья").

Три поколения семьи: Карл, Карл-Фридрих и Карл-Фриц Шойфеле.

Один из его проектов, гонка Alpine Eagle Race, выглядит так: с пяти альпийских вершин в пяти странах выпускаются орлы, на спинах которых установлены камеры, делающие фотоснимки. Орлы взлетают с Цугшпитце в Германии, Дахштайна в Австрии, Мармолады в Италии, Эгюий-дю-Миди во Франции и Пиц Корвача в Швейцарии, окончание гонки в Санкт-Морице - как дань уважения модели St. Moritz, прообразу Alpine Eagle.