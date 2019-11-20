Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Президент РФ сможет неограниченно продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Поправка об этом принята Госдумой в рамках второго чтения законопроекта о практической подготовке студентов.

В настоящее время установлен предельный возраст в 65 лет для пребывания в должности ректора вуза. При этом он может остаться на должности до 70 лет - по представлению ученого совета. А в указанных университетах и до 80-ти - в соответствии с нынешними правилами, президент РФ имеет право дважды (по пять лет) продлевать срок нахождения ректора на его должности.

Депутаты решили убрать из норм закона о МГУ и СПбГУ слово "дважды". Таким образом президенту РФ предоставляется право оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту.

Изменение должно вступить в силу со дня опубликования закона.