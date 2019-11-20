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Грубое вмешательство во внутренние дела Китая не имеет перспектив

Сенат США 19 ноября одобрил так называемый "Законопроект о правах человека и демократии в Сянгане". Как говорится в комментарии информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное", это открытая поддержка радикальных сил и насилия, а также грубое вмешательство во внутренние дела Китая. По этому поводу Китай выразил решительное осуждение и резкий протест.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно так называемому "Законопроекту о правах человека и демократии в Сянгане", США будут ежегодно подтверждать автономию Сянгана, чтобы определить, будет ли ему предоставляться "особый режим", основывающийся на "Законе о политике США в Сянгане от 1992 года" - такой, как независимая таможенная зона. Это действительно вызывает недоумение не только у обывателей, но и у искушенных политиков. Ведь Сянган безоговорочно принадлежит Китаю.

На каком основании США принимают подобные решения? За 22 года с момента передачи суверенитета на Сянганом КНР в соответствии с политикой "одно государство - два строя" и в рамках Основного закона САР Сянган сохранял статус свободного порта и независимой таможенной зоны. Также под флагом "Китайского Сянгана" он принимает участие в международных организациях и международных торговых соглашениях. На протяжении многих лет Сянган назывался "самой свободной экономикой мира", по этому показателю он опережает США в глобальных рейтингах. Так какое же США имеет право тем или иным образом "удостоверять" Сянган?

В настоящее время в Сянгане уже более 5 месяцев подряд наблюдается эскалация насилия и преступные действия радикалов. Это наносит серьезный ущерб безопасности жизни и собственности народных масс, попирает верховенство закона и общественный порядок, подрывает стабильность и процветание в Сянгане, бросает серьезный вызов принципу "одно государство - два строя". Всё больше людей понимает, что проблема, с которой сейчас сталкивается Сянган, никоим образом не связана с правами человека и демократией. Речь идёт о скорейшем пресечении насилия и обуздании беспорядков, обеспечении верховенства закона и восстановлении порядка. В последние несколько дней уставшие от беспорядков жители Сянгана по личной инициативе вышли на улицы, чтобы ликвидировать баррикады радикалов и провели митинг в поддержку полиции. Жители Сянгана своими практическими действиями продемонстрировали поддержку правительству и полиции САР, а также выразили своё осуждение и готовность к противодействию радикалам. Ряд лиц в США игнорируют общественное мнение и реальные запросы Сянгана, настаивая на принятии законопроекта, связанного с ним. Их убеждения и действия, без сомнений, осудит весь китайский народ, включая 7,5 миллиона сянганских соотечественников.

Сянган является неотъемлемой частью Китая, а сянганские дела - исключительно внутренними делами Китая. Сянганские вопросы должны решаться в рамках Конституции КНР и Основного закона САР Сянгана. Никакие внешние силы недолжны в них вмешиваться. Китай самым серьезным и решительным образом призывает США прояснить ситуацию, уважать правовые принципы и надежды населения - и незамедлительно прекратить поддержку радикально настроенных преступников, не используя сянганские проблемы для вмешательства во внутренние дела и дестабилизации Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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