Как приучают жителей Беларуси к отказу от никотина

К признанию популярного писателя Марка Твена, который при любых обстоятельствах, не теряя чувства юмора, утверждал, что нет ничего проще, чем бросить курить: "сам делал это сотни раз", в нашем веке с большей ответственностью подходят не только врачи, но и общественные активисты Беларуси. Ведь употребление табака, по данным ВОЗ, до сих пор приводит к смерти каждого десятого взрослого человека планеты.

В День отказа от курения, который проводится ежегодно в третий четверг ноября по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями, в Синеокой проводится специальная акция по инициативе Минздрава республики.

Ее цель, уточняет БЕЛТА, - профилактика заболеваний, связанных с курением, информирование населения о его пагубных последствиях и воздействии табачного дыма на окружающих. А кроме того, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на защиту населения от последствий вредной привычки.

В Беларуси, утверждают специалисты, сейчас мимо табачных павильонов не проходят 29,6 процента населения. Правда, уточняют они, благодаря антитабачным мерам число потребителей сигарет снизилось за последние 18 лет на 12 процентов, но проблема по-прежнему остается для страны актуальной.

"Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы", - предупреждают врачи. Наукой доказано, что курильщики теряют около двадцати лет потенциальной жизни. Ведь никотин провоцирует развитие 18 форм рака: легкого, пищевода, гортани и полости рта, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы и других.

Риск возникновения онкологических заболеваний, согласно статистике, у курящих повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими и в десять раз у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день. А что касается риска возникновения рака пищевода, то он в пять раз выше у курящих по сравнению с некурящими, рака желудка - в 1,5 раза.

По данным социологических источников, более половине всех опрошенных приходится часто находиться рядом с курящими на работе, остановках транспорта, в гостях и дома. Поэтому особое внимание при проведении акции, отмечает агентство, в республике будет уделено ограничению курения в организациях общественного питания и в иных общественных местах.