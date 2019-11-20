Трамп: США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп решил направить в Саудовскую Аравию дополнительное вооружение, включая радары и ракетные системы для противодействия Ирану, который, по мнению Вашингтона, угрожает безопасности региона.

"Дополнительные силы решено развернуть в Саудовской Аравии. Первая часть уже прибыла, остальные прибудут в ближайшие недели", - говорится в документе, который хозяин Белого дома направил спикеру палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Еще в начале октября министерство обороны США объявило, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию около 3 тысяч военных, 2 эскадрильи истребителей, 2 батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, 1 систему противоракетной обороны THAAD. "Персонал будет там оставаться до тех пор, пока это требуется для выполнения вышеупомянутых задач", - цитирует ТАСС Трампа.