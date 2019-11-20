Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья

Москва и Кишинев обсудят тему Приднестровья после того, как обретет устойчивость новое правительство Молдавии во главе с Ионом Кику. Такие договоренности, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, были достигнуты в среду на переговорах премьер-министров двух стран. "Когда такая устойчивость и политическая уверенность в будущем у этого правительства будет, вполне возможно, что мы вернемся к обсуждению такой очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы урегулирования в Приднестровье", - подчеркнул он.

Комментируя состоявшуюся встречу, Козак выделил прагматичный и конструктивный настрой нового правительства Молдавии, демонстрировавшего искреннее желание возобновить сотрудничество с Россией.

"У нас есть значительная доля оптимизма в том, что нам удастся наладить взаимовыгодные добрососедские отношения", - поделился он ожиданиями после переговоров.