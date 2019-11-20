Легендарный спецназовец рассказал о секрете успеха армии РФ в Сирии

Легенда российского спецназа, герой Беслана Вячеслав Бочаров рассказал о визите в Сирию.

В Сети появилось видео с рассказом героя России, члена Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслава Бочарова о поездке в Сирию.

Полковника управления "Вымпел" спецназа ФСБ, много повидавшего на своем веку, поразило, насколько быстро действуют наши военные в боевых условиях. На принятие решения с момента обнаружения врага уходят не часы, а минуты.

Он уверен, что благодаря этому вооруженные силы РФ контролируют значительную часть территории Сирии.

- Будут поставлены другие задачи, я думаю, мы эту территорию расширим, - сказал он.

Вячеслав Бочаров признался, что пока передвигался в бронетехнике по Сирии, постоянно находился начеку.

- В бронтетехнике прекрасный визуальный осмотр, просматривается обочина дороги. А именно оттуда исходит угроза. А я не отошел еще от прежнего состояния, не могу ехать в бронемашине с закрытыми глазами или бойко работать языком. Мало ли что, ситуация изменится. Надо проигрывать различные варианты, если случится провокация.

На российской военной авиабазе в Хмеймиме он отметил комфортные социально-бытовые условия, которые созданы для бойцов. Пришлось ему по душе и то, что улочки в военном городке названы именами героев России. Например, в честь летчика Олега Пешкова.