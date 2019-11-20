Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент отметил, что церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. "Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России", - говорится в приветственном адресе.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что свой 73-й день рождения предстоятель отметит служением Божественной литургии в московском храме Христа Спасителя.
Следует напомнить, десять лет назад поместный Собор РПЦ избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.