20.11.2019 09:55
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Служения патриарха Кирилла с благодарностью и теплотой воспринимаются православными верующими, отмечается в поздравлении Александр Лукашенко, которое он направил 20 ноября патриарху Московскому и всея Руси в связи с его днем рождения.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Президент отметил, что церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. "Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России", - говорится в приветственном адресе.

Фото: Издательство Московской Патриархии
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Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что свой 73-й день рождения предстоятель отметит служением Божественной литургии в московском храме Христа Спасителя.

Следует напомнить, десять лет назад поместный Собор РПЦ избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.

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