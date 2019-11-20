Медиакорпорация Китая запустила медиа-площадку нового поколения "Яншипинь"

Новая медиаплатформа "Яншипинь" поможет укрепить позиции Медиакорпорации Китая и повысить её статус на международной арене. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн на презентации медиа-платформы заявил, что корпорация продолжит реализовывать стратегию, в которой одинаково важную роль играют телевидение, радиостанции и онлайновые СМИ - "с преобладанием онлайновых СМИ и мобильных приложений", а также в полной мере демонстрировать своё преимущество в качестве государственного СМИ и расширять узнаваемость и влияние новой медиа-платформы "Яншипинь" среди широкой аудитории.

Глава Государственной канцелярии интернет-информации Чжуан Жунвэнь выразил уверенность, что "Яншипинь" поможет укрепить позиции Медиакорпорации Китая и повысить её статус на международной арене.

Медиакорпорация Китая стала первым в стране ведущим СМИ, создавшим интеллектуальную медиаплатформу на базе технологий 5G, а "Яншипинь" - первой СМИ-сетью Китая, где будут публиковаться как короткие видеоролики, так и полноформатные видео. Сеть также поддерживает функцию ведения прямых трансляций и проекции с мобильного телефона на экран телевизора в формате сверхвысокой четкости 4K.

В настоящее время в Китае насчитываются 854 миллиона посетителей Интернета, 99,1 процента из них пользуются Интернетом через мобильный телефон. По этой причине мобильные приложения набирают всё большую популярность. Медиакорпорация Китая, используя новые предоставляющиеся возможности и технологии, готова активно разрабатывать собственную влиятельную медиаплатформу, чтобы превратить Всемирную паутину в локомотив содействия развитию страны в культурной и информационной сферах.

Приложение "Яншипинь" уже доступно для скачивания в различных магазинах приложений, в том числе Huawei AppGallery.