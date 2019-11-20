Медведев изменил регламент законопроектной деятельности кабмина

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил поправки в регламент законопроектной деятельности правительства.

Работа теперь будет вестись строго в соответствии с ежегодно утверждаемым планом, а также для выполнения международных обязательств страны, исполнения решений Конституционного суда нормативных актов и поручений президента, актов правительства и поручений его председателя. Подготовка законопроектов по иным основаниям допускается только по решению лично премьер-министра.

Документ также запрещает включение в число поправок правительства к законопроектам, принятым Госдумой в первом чтении, положений, не относящихся к предмету правового регулирования того или иного законопроекта.