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20.11.2019 17:17
Рубрика: Власть

Медведев: РФ и Молдавия смогут наверстать упущенное за последние годы

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что Россия и Молдавия смогут наверстать упущенные за последние годы возможности.
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В среду глава российского правительства провел переговоры с недавно вступившим в должность новым премьер-министром Молдавии Ионом Кику. За последние шесть лет глава молдавского кабмина приехал в Москву впервые. "Надеюсь, что это придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", - отметил Медведев.

За последние годы многое в отношениях было упущено, заявил он. "Не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - обратился российский премьер к коллеге.

Фото: предоставлено Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Кику же заверил, что его приезд связан не только с длительным отсутствием диалога между правительствами стран. Причина - близость народов, традиционные дружественные отношения, общее видение в сфере инвестиций, социальной политики. "Я приехал для того, чтобы возобновить диалог между нашими правительствами по многим аспектам нашего сотрудничества, - заявил глава правительства Молдавии. - Накопилось очень много проблем. Я считаю, что в условиях делового, честного диалога можно разрешить существующие проблемы, можно придать импульс торговле, в экономическом сотрудничестве, гуманитарном и культурном сотрудничестве".

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