Моуринью возглавит "Тоттенхэм"

Португалец Жозе Моуринью и руководство "Тоттенхэма" договорились о том, что этот наставник займет пост главного тренера "шпор" после уходе Маурисио Почеттино.

Напомним, что во вторник "Тоттенхэм" неожиданно для всех объявил об отставке Почеттино, при котором команда в прошлом сезоне добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю". В нынешнем сезоне "шпоры" неудачно стартовали в чемпионате Англии и после 12 туров с 14 очками занимают 14-е место.

Как сообщает Sky Sports, сразу же после отставки Почеттино боссы "Тоттенхэма" обратились к Моуринью. В ходе переговоров стороны достигли договоренностей и португалец согласился принять клуб. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Моуринью с декабря 2018 года был безработным. С лета 2016 года он работал в "Манчестер Юнайтед", откуда был уволен из-за не слишком успешного выступления клуба.