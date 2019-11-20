На Майорке родителям дошкольников разослали письма на незнакомом языке

На Майорке родители детей, собирающихся в следующем году поступить в школу, получили от местных властей письма с рекомендациями, что именно им нужно сделать, чтобы отправить свое чадо в первый класс. Вот только письма оказались написаны на каталонском и арабском языках.

Отец одной из таких будущих школьниц вывесил фотографии в соцсетях с припиской: "Только подумайте, город Са-Побла прислал мне письмо, чтобы я смог записать дочь в школу. К моему удивлению, оно оказалось на каталонском и, как мне кажется, на арабском. А где же испанский язык?" Этот пост моментально стал вирусным, многие выразили негодование. Кто-то даже предложил ему написать ответное письмо на русском или китайском.

Как заявили местные власти, каталонский является официальным языком, поэтому все документы печатают именно на нем. На кастильском (испанском) их выпускают в качестве исключения или по просьбе конкретного человека, обратившегося за помощью в муниципалитет. А вот на арабском те самые письма многим разослали по ошибке.

Как пишет El Mundo, на севере острова довольно много мигрантов из Северной Африки. Только в Са-Побла они составляют четверть 13-тысячного населения. Многие из них не заботятся о дошкольном образовании своих детей, поэтому им надо напоминать, что пришло время отправить их чад в школу.