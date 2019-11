На днях американская газета The New York Times опубликовала на своих страницах некий "эксклюзивный материал", "особое мнение автора", содержащий неприкрытую ложь, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное"

Как отмечается в комментарии, цель материала - очернить борьбу с терроризмом и деятельность правительства и правоохранительных органов по дерадикализации Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Естественно, данный материал вызвал однозначно негативную реакцию представителей как местного, так и центрального правительства КНР. Местные власти заявили о том, что, распространяя ложные заявления, американская газета не только игнорирует основы профессиональной этики, но и в очередной раз демонстрирует идеологические предрассудки западных СМИ в отношении законных действий КНР и злонамеренное стремление этих СМИ очернять Китай.

Как говорится в комментарии, The New York Times - газета с более чем 160-летней историей; она является солидным представителем западных СМИ, как утверждает само издание. Однако она регулярно публикует фейковые новости, прикрываясь "свободой слова" и "свободой прессы", в результате как на её отдельных сотрудников, так и на всю редакцию падает тень, их профессионализм подвергается справедливому сомнению. С 2003 года с газетой связано множество скандалов - публикация фейковых новостей, плагиат и другие проблемы, из-за которых ряд представителей высшего руководства были вынуждены подать в отставку. Об этих проблемах подробно рассказал американский адвокат Боб Кон в своей книге "Журналистское мошенничество" ("Journalistic Fraud"). Ряд американских библиотек и организаций в этом году отказались от продолжения подписки на издание - данный факт говорит о фундаментальном подрыве авторитета газеты.

Что касается Китая, то The New York Times категорически отрицает всё позитивное, что происходит в стране, работая в интересах западных сил, стремящихся сдерживать его развитие. В частности, когда речь идет о Синьцзяне, газета всегда рассматривает его в негативном свете. Так, в частности, газета многократно безо всяких оснований называла учебные центры по повышению профессиональной квалификации в Синьцзяне "концлагерями", с ключевой целью - сформировать негативный имидж Китая и распространять идеологическую неприязнь, пользуясь "сенсационными" формулировками. В вышеназванном "эксклюзивном материале", "особом мнении автора" на страницах The New York Times приводятся некие "служебные документы". При этом автор говорит о том, что источник этих документов неизвестен, а критерии их отборки и представления также неясны. Стоит задать вопрос, насколько вообще достоверным может быть подобное сообщение, основанное на сомнительной неподтверждённой информации? Распространение фейков и лжи - не что иное, как манёвры в информационном поле, атаки, направленные на антитеррористическую политику, проводимую в Синьцзяне.

Очевидно, что у некоторых западных СМИ в лице газеты The New York Times уровень предвзятости зашкаливает. Коренные цели их действий - всеми способами поддерживать вмешательство во внутренние дела Китая под предлогом так называемых "проблем в Синьцзяне". Как справедливо отмечает американский журналист Андре Витчек, "по мнению ряда западных СМИ, Китай действует всегда неправильно и всегда виноват. На их взгляд, самая большая ошибка Китая заключается в том, что он становится могущественным".

Факты говорят громче, чем пустые слова. В последние годы в Синьцзяне достигнуты заметные успехи и прогресс в борьбе с терроризмом и в вопросах дерадикализации. Этот факт предвзято и негативно настроенные СМИ ни замолчать, ни очернить не в силах. За прошедшие 3 года в автономном районе не зафиксировано ни одного террористического инцидента, в результате право жителей - представителей разных национальностей района на жизнь, здоровье и развитие защищено надлежащим образом. С конца прошлого года ряд иностранных делегаций посетили Синьцзян. Их члены высоко оценили работу по борьбе с терроризмом и дерадикализации в районе. Американец Вэл Томпсон в своём сообщении для американского журнала International Focus отметил, что учебные центры по повышению профессиональной квалификации в Кашгаре работают эффективно, в соответствии с законом и с соблюдением прав человека. Молодежь, которая раньше находилась под глубоким влиянием экстремизма, получает образование и профессиональные навыки. Они выглядят довольными сложившейся ситуацией и их комментарии, действия и реакцию на вопросы нельзя назвать поддельной.

Недавно представитель Беларуси, разделяя точку ещё 54 стран мира, выступил в ООН, выразив поддержку мер, принятых в китайском Синьцзяне для противостояния терроризму, радикализации и сепаратизму. Оратор выступил против того, чтобы отдельные страны, в частности, США и Великобритания, под предлогом защиты прав человека вмешивались во внутренние дела Китая, политизируя данный вопрос и процессы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Это свидетельствует о том, что международное сообщество надлежащим образом оценивает обеспечение прав человека и безопасности общества в Синьцзяне. А попытки отдельных западных стран очернить такие действия не пользуются действительной поддержкой.