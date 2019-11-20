Более 20 видеоэндоскопических стоек поступило в больницы Подмосковья за два месяца

Областные больницы за последние два месяца получили 24 видеоэндоскопические стойки. Такое оборудование используется для проведения малоинвазивных операций и диагностических исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области.

По словам и.о. министра здравоохранения Подмосковья Екатерины Огневой, малоинвазивная хирургия применяется сразу в целом ряде медицинских направлений. Этот метод предполагает минимальное травмирование пациента, так как все вмешательство выполняют через небольшие проколы. Благодаря этому пациент восстанавливается гораздо быстрее. Всего же, говорит Огнева, в 2019 году для областных медорганизаций было закуплено 42 видеоэндоскопические стойки на почти что полмиллиарда рублей.

Глава ведомства также отметила, что до конца года в больницы направят еще 18 единиц такого оборудования. За счет этого предполагается сократить количество полостных операций.