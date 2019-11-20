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20.11.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупнейшую нарколабораторию в ДФО создала семья

Текст: Дина Непомнящая

Лаборатория по производству синтетических наркотиков, из которой сотрудники Управления на транспорте МВД России по ДФО изъяли 25 килограммов наркотиков и почти четыре тонны сырья для их изготовления, оказалась семейным "бизнесом".

Участниками преступной группы оказались муж, жена и ее брат. По указанию руководителя, общавшегося с ними через интернет, они по поддельным документам выкупили за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов, закупили оборудование и препараты и начали работу по производству наркотических веществ.

Фото: УФСБ
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Чтобы "замести следы", покупки для лаборатории, в числе которых были рефрижераторы, вытяжки, респираторы и комбинезоны для личной защиты, они осуществляли через логистические компании, оформляя доставку на адреса специально арендованных гаражей и подвалов, а уже после везли их на бывшую ферму. Готовые наркотики они отправляли покупателям через курьеров. Товар пользовался спросом не только на Дальнем Востоке, но и в западных регионах страны.

"Транспортным полицейским понадобилось двое суток, для того, чтобы перевезти оборудование, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств или около миллиона разовых доз" - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сами владельцы лаборатории наркотики тоже употребляли, но не химические, а растительного происхождения. Специально для себя в одной из теплиц фермы они вырастили больше 40 кустов конопли.

Следственный отдел УТ МВД России по ДФО возбудил в отношении семьи уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупных размерах). Самое строгое наказание, которое грозит гражданам - пожизненное заключение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Борьба с наркотиками
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