Новости

Южнокорейские железнодорожники начали бессрочную забастовку 05:41
На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке 05:30
Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов 05:27
Пожар возник в здании министерства экономики Японии 05:19
Дочери Моралеса разрешили покинуть Боливию 04:57
Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов 04:56
Одиннадцать горняков заблокированы из-за аварии на шахте в Китае 04:51
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине 04:28
Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Парагвая 04:21
Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры 04:08
В Приморье сняли на видео трех одиноких тигрят 04:03
Американец подал в суд на Burger King из-за нечестной рекламы 03:30
Скафандр астронавта NASA порвался при работе в открытом космосе 03:24
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском 03:04
Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте 02:34
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки 02:25
Замглавы МИД РФ призвал к восстановлению мира в Афганистане 02:18
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино 01:55
Ограбление британского туриста в ЮАР попало на видео 01:47
Более 20 мигрантов нашли в холодильнике на следовавшем в Лондон пароме 01:45
Жители индийской деревни избили пьяного австралийского туриста 01:33
Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы 01:00
Трамп: США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии 00:52
В доме, где родился Гитлер, разместят отделение полиции 00:37
В школах на востоке Канады занятия отменили из-за ледяного дождя 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
20.11.2019 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке

Текст: Юлия Гарднер

Брат подавшего в отставку мэра Петропавловска-Камчатского стал фигурантом уголовного дела о передаче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

Бывший мэр Элисты задержан по обвинению во взяточничестве

По версии следствия, с февраля по март этого года по поручению главы города он частями получал для него взятку - 200 тысяч рублей.

Деньги передавал посредник директора муниципального казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа". Взамен МКУ рассчитывало на помощь в заключении муниципальных контрактов, договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для нужд города , беспрепятственное подписание актов выполненных работ и другое.

Напомним, вчера стало известно, что мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку. Причиной он назвал "состояние здоровья и семейные обстоятельства".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину