На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке

Брат подавшего в отставку мэра Петропавловска-Камчатского стал фигурантом уголовного дела о передаче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с февраля по март этого года по поручению главы города он частями получал для него взятку - 200 тысяч рублей.

Деньги передавал посредник директора муниципального казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа". Взамен МКУ рассчитывало на помощь в заключении муниципальных контрактов, договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для нужд города , беспрепятственное подписание актов выполненных работ и другое.

Напомним, вчера стало известно, что мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку. Причиной он назвал "состояние здоровья и семейные обстоятельства".