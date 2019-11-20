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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье сняли на видео трех одиноких тигрят

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае очевидцы сняли на видео троих одиноких тигрят. Малыши сначала сидят на заснеженной лесной дороге, а затем скрываются в тайге. Видео в своем аккаунте в Instagram опубликовал "Центр "Амурский тигр".

Отмечается, что на место уже отправились инспекторы охотнадзора, которые, в первую очередь, будут искать следы присутствия матери котят.

Фото: AFP/ Vano Shlamov
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"Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать - в таком возрасте им одним не выжить в тайге", - считают специалисты центра.

Опасения сотрудников "Амурского тигра" и охотнадзора не напрасны. В Приморье уже были случаи, когда малыши-тигрята оставались без матери. Так, в декабре 2015-го - январе 2016-го в крае по очереди нашли трех тигрят. Они были сильно истощены, и в итоге одно животное погибло. Эксперты не исключали, что все они из одно помета и остались без матери по вине браконьеров.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр РГ-Видео
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