Лучшим воспитателем России стал пермский педагог

В Московской области объявили победителя Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2019". Им стал педагог из Пермского края Евгений Пепеляев. Он получил главный приз - "Хрустальную жемчужину".

"Именно от профессионализма воспитателей зависит, чтобы первый уровень образования был не только эффективным для развития малышей, но и оставался добрым, теплым и самобытным, - рассказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина. - Активно меняется среда в детских садах. Сегодня воспитатель - это не только педагог, но и психолог, и дефектолог".

Заключительном этапе конкурса участвовало 79 воспитателей из Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской и других областей и регионов.

Конкурс проводится Минпросвещения России и Общероссийским профсоюзом образования.