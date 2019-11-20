В Чувашии осудили мужчину, убившего пенсионерку за два сотовых телефона

В Чувашии вынесен приговор 43-летнему мужчине за убийство пенсионерки. Преступление было совершено в апреле этого года.

Следствие и суд установили, что житель поселка Ибреси вместе со своим сообщником решили ограбить 74-летнюю женщину, проживавшую по соседству. Им не хватало денег, чтобы купить спиртное. Они проникли в дом пенсионерки, избили ее и отобрали два сотовых телефона. После этого они стали требовать у женщины деньги. Та дала им 750 рублей. Мужчинам показалось это недостаточным, и они стали угрожать пожилой женщине побоями и убийством. Пенсионерка нашла еще четыре тысячи и передали им деньги.

Затем преступники, поняв, что женщина может сообщить о них в правоохранительные органы, решили ее убить. Сначала преступники пытались задушить женщину, когда это не удалось, осужденный нанес ей несколько ударов ножницами в область шеи. От полученных ран пенсионерка скончалась на месте происшествия, а нападавшие скрылись.

Тело женщины нашла соседка через несколько часов и сообщила об этом в полицию. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел оперативно задержали подозреваемых в убийстве. В их доме в печи среди раскаленных углей были обнаружены обгоревшие детали похищенных сотовых телефонов - так злоумышленники пытались скрыть следы преступления. Также в квартире была найдена часть похищенных у потерпевшей денег.

По сообщению СУ СКР по Чувашии, вину осужденного удалось подтвердить показаниями его 30-летнего сообщника, дело которого выделено в отдельное производство, а также рядом экспертиз, в том числе генетической. По приговору Ибресинского суда убийца осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.