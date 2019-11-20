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20.11.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе завели дело о халатности при капремонте дома

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе завели дело о халатности, допущенной при проведении капитального ремонта.
Фото: СУ СК РФ по Пензенской области Фото: СУ СК РФ по Пензенской области
Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

"Отличился" трехэтажный дом в Заводском районе, построенный в середине прошлого века. Летом этого года здесь раскрыли крышу, но так и не завершили ремонт. Жилой дом постоянно заливало дождевой водой, из-за этого его состояние ухудшилось. В квартирах обвалился потолок. По данному факту жители пожаловались руководителю СУ СК по Пензенской области на личном приеме. После этого возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пензенской области
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Как пояснили в СУ СК по Пензенской области, в марте региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов был заключен договор на проведение работ по замене крыши с частной фирмой, победившей по результатам электронного аукциона. Капремонт должен был быть выполнен в начале июня. Однако подрядчик систематически нарушал сроки, ремонт крыши затягивался. Лишь в конце сентября региональный фонд направил в адрес подрядчика уведомление о расторжении договора.

- Более полугода в результате длительного и некачественного проведения работ имуществу собственников причинялся ущерб. Из-за протечек кровли в ходе осадков они вынуждены были проводить ремонт в жилых помещениях, происходило частичное обрушение потолка, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следствие считает, что должностные лица фонда капремонта своевременно не предприняли мер по расторжению договора. Это бездействие привело к существенному нарушению прав собственников квартир.

Пока обвинения персонально никому не предъявлены. Расследование продолжается.

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