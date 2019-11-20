В Дагестане экс-чиновника будут судить за вымогательство 680 млн рублей

В Дагестане экс-глава филиала "Упрдор "Каспий" предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег и вымогательстве взятки в особо крупном размере - 680 миллионов рублей.

"В 2017 году обвиняемый через посредника потребовал от руководителя ООО "Нарт" передать ему взятку в размере 680 миллионов рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту", - сообщает пресс-служба СКР.

В случае неисполнения требований чиновник угрожал руководству компании создать проблемы при подписании контрактов. Для маскировки махинации были заключены два фиктивных договора займа с подконтрольной фирмой на 60 миллионов рублей.

"В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств компания "ДСК-2" приобрела специальную технику на 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении СКР.

Получить остальные деньги не удалось, так как потерпевший обратился в ФСБ и чиновник был задержан.