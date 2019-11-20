В Пятигорске часть рынка закрыли по решению суда

Городской суд Пятигорска по исковому заявлению прокурора города ограничил работу части рынка "Верхний" из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, ограничения введены на часть павильонов, принадлежащих одному из работающих на рынке ООО в связи с тем, что собственник в добровольном порядке не устранил выявленные ранее грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Тем временем в управлении рынка "РГ" рассказали, что пока все павильоны работают в полном объеме. В прокуратуре же подчеркнули, что приставы сегодня прибудут на рынок, чтобы исполнить решение суда.

Ряд павильонов будет закрыт для торговли до тех пор, пока не будет исправлена ситуация с пожарной безопасностью.