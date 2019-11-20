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20.11.2019 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Новгородчине задержали граждан, разбиравших мост через Волхов

Текст: Евгений Малышев

Правоохранители Чудовского района изобличили злоумышленников, воровавших детали автомобильного моста через реку Волхов на участке Спасская Полисть - Малая Вишера. Ими оказались двое двадцатилетних местных жителей.

Раскрыта кража металла на 100 миллионов у строителей моста на остров Русский

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, в дежурную часть отдела МВД России по Чудовскому району поступило заявление о краже элементов металлической лестницы, являющейся частью автомобильного моста. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе расследования были задержаны местные жители, которые минувшим летом с помощью болгарки срезали около 15 метров перил и прочих элементов лестницы моста. Злоумышленники сдали похищенное в пункт приема металла в Маловишерском районе, а полученные деньги потратили.

Сейчас правоохранителями устанавливается причастность этих лиц к другим похожим преступлениям.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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