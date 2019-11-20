Развертывание новых радиолокационных комплексов продолжается в Арктике

На арктическом архипелаге Новая Земля в ноябре нынешнего года заступит на боевое дежурство новый радиолокационный комплекс "Резонанс-Н". Это уже третий по счету. Он обнаружит баллистические объекты любой сложности, крылатые и гиперзвуковые ракеты, в том числе и "невидимки" - созданные по технологии "стелс".

Радиолокационный комплекс уже работает в тестовом режиме, сообщает издание "Армейский стандарт". В ближайшее время он поступит на вооружение Северного флота. Всего в Арктике будут действовать четыре радара "Резонанс-Н". Новый комплекс специально модернизировали для работы в условиях Крайнего Севера.

"Резонанс-Н" разработан по модульному принципу. Это не только удешевляет производство, но и делает его более мобильным. Фазированная антенная решетка существенно расширяет возможности комплекса, а локатор может в автоматическом режиме обмениваться данными с другими РЛС. Станция помещается на площадке размером 100 на 100 метров. Она контролирует воздушное пространство в круговом режиме, с обзором в 360 градусов.

Кстати, в радиолокационном комплексе нет вращающихся антенн. Круговой обзор осуществляется с помощью электронных средств контроля пространства. Станция может одновременно сопровождать порядка 500 целей.