В Вологде мэром города стал Сергей Воропанов

В Вологде депутаты городской думы в среду избрали нового мэра. Им стал Сергей Воропанов. Об этом сообщает официальная страница мэра в соцсети.

На должность мэра Вологды претендовали три кандидата - Сергей Воропанов, Антон Гримов и Сергей Клопов. Сама процедура проходила в алфавитном порядке. Сергей Воропанов был первым и он получил большинство депутатских голосов.

- Депутаты поддержали мою кандидатуру. Мы вместе продолжим начатую работу, - сказал Воропанов.

Кресло мэра Вологды Сергей Воропанов занимал два прошедших года. Теперь он будет работать в этой должности еще пять лет.