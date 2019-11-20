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20.11.2019 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей новгородского Дома ветеранов расселят по райцентрам

Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область)
Власти Новгородской области планируют временно переселить более ста жителей Дома ветеранов из-за того, что здание находится в аварийном состоянии. Согласно информации областного правительства, пожилым людям предстоит переезд из Великого Новгорода в Шимск и Мошенское.

Ситуация вызвала общественный резонанс. Родственники жителей Дома ветеранов возмущены и обеспокоены. По их мнению, в райцентрах нет достойного медицинского обеспечения, кроме того, старики окажутся оторванными от привычной среды обитания, друзей и близких. Расстояние от Великого Новгорода до Шимска - около 50 километров, до Мошенского - 230.

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Этот вопрос прокомментировала министр труда и социальной защиты области Анна Тимофеева. По ее словам, экспертизы, проведенные управлением капстроительства, показали деформацию конструкций здания, так что жить там становится небезопасным. Поэтому власти приняли решение о переселении. Предполагается, что 53 человека отправятся в Шимск (для них подготовлен спальный корпус детского дома-интерната), еще 50 - в Мошенское (они разместятся в корпусе Центральной районной больницы, который перейдет в управление местного учреждения соцобслуживания).

- В них созданы хорошие условия, которые понравятся пожилым людям, - уверяет Анна Тимофеева. - Родственников мы предупредили. Возможно, некоторые не согласны с таким распределением. Но для нас на первом месте безопасность и комфортное пребывания людей в учреждениях. В Мошенском и Шимске мы это обеспечим.

Большинство жителей Дома ветеранов всю жизнь прожили в Великом Новгороде, им здесь все знакомо. Многие имеют родственников в городе, которые их регулярно навещают. Ни в Шимск, ни тем более в Мошенское родные и близкие часто приезжать не смогут, объясняют активисты, вступившиеся за жильцов Дома ветеранов.

По словам чиновников, в данный момент прорабатывается схема централизованной доставки родственников в соцучреждения. Впрочем, сотрудники Дома ветеранов констатируют, что стариков, которых навещают часто, не очень много. Большинство родственников приезжают раз в месяц. "В основном это происходит с 5 по 7 число каждого месяца, в день выплаты пенсий", - сказали в администрации учреждения на условиях анонимности.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Да куда же это годится? Отправлять в глушь людей, которым по 80-90 лет! Самой старшей - 96! Им же постоянно нужны профильные врачи - онкологи, ортопеды, офтальмологи, урологи, - Наталья Чулкова, у которой в Доме ветеранов живет родственница, не разделяет оптимизма чиновников. - Да, нам обещают, что организуют транспорт, но это по предварительной записи. А надо - по первому требованию. В Новгороде я всегда могу взять такси и отвезти мою родственницу к врачу, сделать это из райцентра будет значительно сложнее и дороже. Нам сообщили, что ветеранов поделят так: ходячих - в Мошенское, лежачих - в Шимск. При этом в Шимске им отводится второй этаж! Представляете? Для людей, которые самостоятельно не передвигаются, это фактически означает, что они больше никогда не окажутся на улице! Нам сказали, что это не навсегда, а на четыре-пять лет. За это время, мол, построят по какой-то программе в Новгороде новый Дом ветеранов. Да за это время все старики уже умрут!

В областном минздраве в свою очередь заверяют, что все необходимые медицинские услуги будут оказаны пожилым людям в полном объеме. По словам и.о. министра здравоохранения Резеды Ломовцевой, и в Мошенском, и в Шимске работают социальные учреждения:

- В них постоянно проживают десятки людей. Претензий к медицинской помощи от них не поступало. Мы работаем в тесном контакте с министерством соцзащиты и, безусловно, следим, чтобы все пожилые люди получали полный спектр медицинских услуг.

Новгородские активисты надеются убедить местные власти все-таки найти подходящее помещение для Дома ветеранов в пределах Великого Новгорода, раз уж переезд неизбежен.

Отметим, что Шимский и Мошенской районы слывут одними из самых проблемных в Новгородской области в плане здравоохранения. "РГ" писала о том, что здесь ликвидировали стационары в больницах, а время ожидания скорой помощи могло достигать шести часов. Областные власти полагают, что сейчас там положение нормализовалось.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.

Кстати

Власти Новгородской области обратились в министерство труда и соцзащиты РФ с просьбой о предоставлении субсидии для строительства нового Дома ветеранов в Великом Новгороде.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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