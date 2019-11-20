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20.11.2019 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В больнице умер еще один пострадавший при взрыве и пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

Погибшему было 28 лет. Ранее в больнице скончались еще двое пострадавших - мужчины 22 и 28 лет.

ЧП произошло утром 7 ноября на промышленной площадке нефтебазы, здесь, предположительно во время производства сварочных работ, воспламенились пары нефтепродуктов подземного резервуара. Пострадали шестеро сотрудников нефтебазы. Троих из них продолжают лечить.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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