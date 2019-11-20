На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе

В больнице умер еще один пострадавший при взрыве и пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Погибшему было 28 лет. Ранее в больнице скончались еще двое пострадавших - мужчины 22 и 28 лет.

ЧП произошло утром 7 ноября на промышленной площадке нефтебазы, здесь, предположительно во время производства сварочных работ, воспламенились пары нефтепродуктов подземного резервуара. Пострадали шестеро сотрудников нефтебазы. Троих из них продолжают лечить.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".