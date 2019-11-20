У астраханских браконьеров изъяли четыре центнера осетрины

Астраханские пограничники и полицейские провели 18 обысков, в ходе которых изъяли около 400 килограммов рыб осетровых пород и двух килограммов черной икры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

Задержаны двое местных жителей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, подозреваемые занимались незаконным выловом рыбы на маломерных судах, используя запрещенные орудия. Кроме того, они скупали у других браконьеров осетров, после чего перерабатывали рыбу в цеху на территории Трусовского района Астрахани. Продукцию они сбывали через арендованную торговую точку на рынке "Селенские Исады".