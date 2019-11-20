В аэропорту Краснодара задержали больше десяти рейсов из-за тумана

Плотный густой туман, опустившийся на кубанскую столицу, стал причиной задержки рейсов в Москву, Уфу, Минск, Белград и Тель-Авив.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, на данный момент задержан вылет 14 воздушных судов.

Сейчас туман рассеивается, улучшение погоды ожидают примерно к 10 часам. Тогда же должны начать отправлять задержанные борта.

Кроме того, два лайнера, которые должны были приземлиться утром в Краснодаре, отправили на запасные аэродромы в Сочи и Ростов-на-Дону. Один рейс из Стамбула отменили.