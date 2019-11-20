В Ленинске прошли крупнейшие за 30 лет дорожные работы

В ходе рабочей поездки в Ленинск губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал выполнение поставленных им ранее задач. Одной из главных претензий жителей была разбитая дорога на главной улице, которая тянется почти на три километра от въезда в город. Сегодня здесь завершается ремонт.

Согласно информации пресс-службы администрации региона, субсидия на оплату работ предоставлена за счет средств дорожного фонда Волгоградской области. На площади в 16,2 тысячи квадратных метров убрали колеи, отфрезеровали старое покрытие и уложили новое, нанесли разметку. Все идет по графику: в течение недели доделают съезды, установят шесть новых светодиодных светофоров, турникетное ограждение и дорожные знаки. Дорожные работы в таких объемах не проводились в Ленинске более 30 лет.

Бочаров также осмотрел помещения городской стоматологической поликлиники, к которой прикреплено около 30 тысяч человек. В 2018 году ее закрыли на ремонт. Все это время жители были вынуждены либо обращаться в Волжский и Волгоград, либо посещать местные частные кабинеты. В учреждении уже полностью заменены все деревянные рамы на пластиковые, смонтированы новые инженерные сети, система вентиляции, видеонаблюдения, сигнализации. Все оборудовано в соответствии со стандартами "Бережливой поликлиники" и программы "Доступная среда". В клинике появились пять стоматологических установок и рентгеновский аппарат. В начале сентября 2019 года поликлиника приняла первых пациентов - сегодня их число превысило 800.

До недавнего времени центральную площадь Ленинска перегораживал самострой - в сентябре по решению суда незаконный объект снесли. Горожане совместно с экспертами и общественниками выработали предложения по зонированию, разделению транспортных и пешеходных потоков в границах улиц Ленина, Карла Маркса и Чапаева. Объект включен в приоритетный региональный проект "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.

- Ленинск начал меняться. Создана рабочая группа, приняты управленческие и финансовые решения, определены первоочередные объекты. Мы видим, сколько уже сделано. Но это только начало: нам необходимо создать основу, которая позволит району развиваться в дальнейшем. Многое зависит от местных властей и самих жителей, от их активности и желания работать. Потому что проблем накопилось много: часть мы решили, над другими еще необходимо поработать совместно - найти пути решения, - сказал Андрей Бочаров.

По ряду направлений за последние три месяца в районе сделано больше, чем за предыдущие пять лет. С новыми муниципальными властями удалось найти общий язык. Поэтому проекты стали реализовываться не только на бумаге. Была реакция на обращения жителей, и в итоге погашена задолженность по оплате электроэнергии, сложившейся у ФАПа в поселке Заря. Обеспечены выезды мобильных бригад с участием узких специалистов в поселок Путь Ильича. В последующие годы здесь построят новый ФАП.

Завершена газификация поселков Заря и Ковыльный, обеспечено обводнение населенных пунктов района. Модернизировано освещение в Заплавненском, Ильичевском, Коммунаровском сельских поселениях, выполнено благоустройство общественных пространств в Бахтияровском, Заплавненском, Маякском сельских поселениях, завершаются работы по преображению сквера "Надежда" на улице Красной Звезды в самом Ленинске. В районе еще предстоит реализовать инвестиционные проекты в АПК: готовятся к вводу в эксплуатацию новые производственные линии овощеперерабатывающего завода, строятся участки орошения. Благодаря увеличению финансирования принято решение провести противопаводковые и противооползневые мероприятия на реке Ахтуба в селе Заплавное. Для жителей поселков Восьмое марта, Покровка и Каршевитое решится вопрос с газоснабжением. Реконструкция системы водоснабжения запланирована в Ленинске.

В девяти населенных пунктах предстоит модернизация систем освещения. До 2024 года включительно планируется привести в нормативное состояние автодорогу "Волгоград-Астрахань", которая проходит через шесть поселений района, а также построить 7,8 километра трассы "Ленинск-Покровка-Лещев" с реконструкцией двух мостов через ерики Яровой и Калинов.