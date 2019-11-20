В Ленинске прошли крупнейшие за 30 лет дорожные работы

Согласно информации пресс-службы администрации региона, субсидия на оплату работ предоставлена за счет средств дорожного фонда Волгоградской области. На площади в 16,2 тысячи квадратных метров убрали колеи, отфрезеровали старое покрытие и уложили новое, нанесли разметку. Все идет по графику: в течение недели доделают съезды, установят шесть новых светодиодных светофоров, турникетное ограждение и дорожные знаки. Дорожные работы в таких объемах не проводились в Ленинске более 30 лет.
Бочаров также осмотрел помещения городской стоматологической поликлиники, к которой прикреплено около 30 тысяч человек. В 2018 году ее закрыли на ремонт. Все это время жители были вынуждены либо обращаться в Волжский и Волгоград, либо посещать местные частные кабинеты. В учреждении уже полностью заменены все деревянные рамы на пластиковые, смонтированы новые инженерные сети, система вентиляции, видеонаблюдения, сигнализации. Все оборудовано в соответствии со стандартами "Бережливой поликлиники" и программы "Доступная среда". В клинике появились пять стоматологических установок и рентгеновский аппарат. В начале сентября 2019 года поликлиника приняла первых пациентов - сегодня их число превысило 800.
До недавнего времени центральную площадь Ленинска перегораживал самострой - в сентябре по решению суда незаконный объект снесли. Горожане совместно с экспертами и общественниками выработали предложения по зонированию, разделению транспортных и пешеходных потоков в границах улиц Ленина, Карла Маркса и Чапаева. Объект включен в приоритетный региональный проект "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год.
- Ленинск начал меняться. Создана рабочая группа, приняты управленческие и финансовые решения, определены первоочередные объекты. Мы видим, сколько уже сделано. Но это только начало: нам необходимо создать основу, которая позволит району развиваться в дальнейшем. Многое зависит от местных властей и самих жителей, от их активности и желания работать. Потому что проблем накопилось много: часть мы решили, над другими еще необходимо поработать совместно - найти пути решения, - сказал Андрей Бочаров.
По ряду направлений за последние три месяца в районе сделано больше, чем за предыдущие пять лет. С новыми муниципальными властями удалось найти общий язык. Поэтому проекты стали реализовываться не только на бумаге. Была реакция на обращения жителей, и в итоге погашена задолженность по оплате электроэнергии, сложившейся у ФАПа в поселке Заря. Обеспечены выезды мобильных бригад с участием узких специалистов в поселок Путь Ильича. В последующие годы здесь построят новый ФАП.
Завершена газификация поселков Заря и Ковыльный, обеспечено обводнение населенных пунктов района. Модернизировано освещение в Заплавненском, Ильичевском, Коммунаровском сельских поселениях, выполнено благоустройство общественных пространств в Бахтияровском, Заплавненском, Маякском сельских поселениях, завершаются работы по преображению сквера "Надежда" на улице Красной Звезды в самом Ленинске. В районе еще предстоит реализовать инвестиционные проекты в АПК: готовятся к вводу в эксплуатацию новые производственные линии овощеперерабатывающего завода, строятся участки орошения. Благодаря увеличению финансирования принято решение провести противопаводковые и противооползневые мероприятия на реке Ахтуба в селе Заплавное. Для жителей поселков Восьмое марта, Покровка и Каршевитое решится вопрос с газоснабжением. Реконструкция системы водоснабжения запланирована в Ленинске.
В девяти населенных пунктах предстоит модернизация систем освещения. До 2024 года включительно планируется привести в нормативное состояние автодорогу "Волгоград-Астрахань", которая проходит через шесть поселений района, а также построить 7,8 километра трассы "Ленинск-Покровка-Лещев" с реконструкцией двух мостов через ерики Яровой и Калинов.