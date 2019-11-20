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20.11.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области выявили браконьерский "НИИ"

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: АзНИИРХ
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В результате спецоперации на Цимлянском водохранилище с поличным поймали одиннадцать жителей региона. Предполагают, что их организатором стал работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

Используя разрешение на добычу водных биоресурсов для научных целей, сообщники орудовали в акватории, круглогодично запрещенной для вылова. Рыбу они продавали оптом. При этом вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова.

При осмотре у них изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн частиковых рыб. Например, черноморско-азовская шемая занесена в Красную книгу России. Предварительный ущерб природе превысил 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча водных биологических ресурсов". С псевдоихтиологов взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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