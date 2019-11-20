Римская атмосфера: первый в России поп-ап бутик Bvlgari

В Галереях "Времена Года" открылся первый в России поп-ап бутик Bvlgari. Напомним, поп-ап - это пространство, которое открывается на время, на какой-то ограниченный срок с целью привлечения внимания к тем или иным коллекциям внутри марки. Этот формат стал особенно популярным в Москве в последнее время.

Бутик площадью целых 60 квадратных метров в холле Галерей "Времена Года" на Кутузовском проспекте будет работать несколько месяцев - с 15 ноября по 15 марта. Здесь представлены ювелирные украшения, часы и аксессуары из коллекций Serpenti (со "змеиными" мотивами), Divas' Dream (на основе стилизованного элемента римской мозаики), B.Zero1 (украшения, вдохновленные архитектурой Колизея), Bvlgari Bvlgari (с мотивом древних монет), мужские часы Octo и женские Lvcea... Целый ряд изделий будет представлен на эксклюзивной основе.

Чуть ранее осенью в тех же "Временах Года" был открыт бутик Bvlgari, где представлены только часы - он работает на постоянной основе. Благодаря дополнившему его поп-ап пространству той же марки в Галереях возникла особая "римская" атмосфера.

Архитектура Вечного города - неиссякаемый источник вдохновения для ювелирного дома. Знаменитый напольный узор Пантеона из чередующихся кругов и квадратов стал связующим мотивом в интерьерах Bvlgari.

Пространство нового поп-ап бутика очерчивают легкие порталы и окна в металлических каркасах, они и висящий над входом фонарь также напоминают об историческом здании римского флагманского магазина. Интерьер оформлен в присущем марке духе - баланс античности и современности, традиции и новаторства. Открываясь в преддверии новогодних праздников, поп-ап бутик приглашает в путешествие по миру Bvlgari.