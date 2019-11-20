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20.11.2019,  
16:08
Текст:  Антон Валагин

Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае

Фото: User:UMKH77R/Wikimedia.org Фото: User:UMKH77R/Wikimedia.org
Фото: User:UMKH77R/Wikimedia.org

Российские ракетно-пушечные системы ПВО "Панцирь-С", стоящие на вооружении армии ОАЭ, обеспечивают безопасность международного  авиасалона Dubai Airshow-2019.

- Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, "Панцирь" достаточно хорош, - рассказал ТАСС заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдалла аль-Хашми, ответственный за проведение авиасалона.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцрь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 км. Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до 10 объектов, обстреливая четыре наиболее опасных. Наведение на цели осуществляется как радаром, так и оптико-электронной системой.

Огневые установки могут обмениваться информацией и объединяться в сеть. Каждый из "Панцирей" способен руководить работой еще пяти аналогичных машин или работать сам по целеуказаниям извне.

В 2009-2013 годах ОАЭ закупила в России 50 систем "Панцирь" в экспортном исполнении. Сумма контракта составила 800 миллионов долларов.

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