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Рубрика: В мире

СМИ: убийца сына экс-президента Германии хотел "отомстить отцу"

Текст: Екатерина Забродина

Прошли почти сутки после громкого убийства в Берлине известного ученого, врача-гастроэнтеролога и гепатолога, сына первого президента объединенной Германии Фрица фон Вайцзеккера. Неизвестный мужчина напал на него с ножом прямо во время открытой лекции в стенах клиники в элитном районе Шарлоттенбург. Спасти 59-летнего заведующего терапевтическим отделением не удалось, он скончался на месте, а попытавшийся оградить его от маньяка офицер полиции, который пришел послушать лекцию, был тяжело ранен. Между тем в берлинской прокуратуре сообщили изданию Frankfutrer Allgemeine Zeitung, что задержанный отправлен в клинику с признаками "острого психического заболевания". А по данным портала Spiegel online, не подтвержденным официально, он объяснил свое злодеяние "местью семье" убитого - а конкретнее, ныне покойному Рихарду фон Вайцзеккеру.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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"Никакой связи между ними!" - подтвердили обескураженные следователи, которые пытаются установить мотив преступления. Известно, что злоумышленник проживал в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где оперативники уже провели обыск в его квартире. Розыскные мероприятия не выявили никаких признаков того, что убийца был как-то связан с жертвой. В своем родном городе (каком именно - тайна следствия) он купил нож, а в Берлин отправился на поезде. Под наблюдением полиции никогда не находился. Согласно же последним данным берлинской прокуратуры, задержанный направлен в психиатрическую клинику, поскольку у него наблюдаются признаки "острого психического заболевания". А Spiegel Online уточняет, что преступник "хотел отомстить Рихарду фон Вайцзеккеру, встретиться с которым лично у него уже не было возможности". Впрочем, "месть" эта была вовсе не за роль фон Вайцзеккера-старшего, которую он на президентском посту со свой стороны сыграл в объединении Германии, но за его деятельность на посту совета директоров фармацевтической компании "Boehringer Ingelheim" с 1962-го по 1966 год. Якобы допрашиваемый сообщил, что испытывал "отвращение к роли концерна в производстве токсинов для войны во Вьетнаме". Таким образом, причиной убийства Вайцзеккера-младшего могла стать "общая бредовая параноидальная неприязнь к его семье и навязчивые идеи". Впрочем, конкретно эта утечка из следственных материалов пока официально не подтверждена.

Фото: Twitter/ @newsaeru
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Первым на гибель фон Вайцзеккера, у которого остались жена, трое детей, старшие сестра, брат и престарелая мать, откликнулся его друг, председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. "Неравнодушный врач и исключительный человек. Совсем недавно он был у нас в гостях на барбекю. Я скорблю, у меня не осталось слов. Не понимаю, в каком мире мы вообще живем", - написал политик у себя в Twitter.

Серьезный ученый, изучавший в ведущих университетских клиниках Германии и США молекулярную биологию и терапию вируса гепатита B, занимался не только наукой и лечением больных, интересы которых всегда ставил на первый план, но и преподаванием, поддерживал молодых медиков. Один из его коллег вспоминает в колонке на портале Die Welt, как в былые годы они собирались в кабинете на чердаке исторического здания, где размещается университетская клиника Фрайбурга, и много разговаривали в том числе на личные и политические темы. "Его сдержанное чувство юмора, его аналитический ум и проницательность, независимое критическое мышление и альтруизм запечатлелись в моей памяти", - пишет Михаэль Гайслер.

Кстати, Фриц фон Вайцзеккер, востребованный участник медицинских конгрессов, бывал и в России. По данным Die Welt, в 2008 году ему была присуждена почетная докторская степень Воронежского медицинского университета.

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