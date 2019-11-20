Законопроект Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Тверской области (далее - областной бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 74 940 068,3 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 75 105 704,5 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 165 636,2 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 и 2022 годы:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 78 287 249,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 79 509 530,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 81 172 280,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 750 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 81 434 979,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 550 000 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 2 885 030,9 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 925 449,2 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 20 386 259,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 16 754 355,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 12 875 910,8 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 20 048 144,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 19 424 274,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 18 553 726,6 тыс. руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области и бюджетами муниципальных образований Тверской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3

Установить норматив отчислений для осуществления возврата дохода по коду классификации доходов бюджетов 000 1 17 11000 02 0000 180 "Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов" в размере 100 процентов из областного бюджета.

Статья 4

1. Утвердить коды главных администраторов доходов областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

4. Закрепить отдельные виды доходов местных бюджетов за главными администраторами доходов местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органами государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской области согласно приложению 6 к настоящему закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 5

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 6

Установить, что средства остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям Тверской области и государственным автономным учреждениям Тверской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Тверской области.

Статья 7

Учесть в областном бюджете прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 8

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ Тверской области и непрограммных направлений деятельности по главным распорядителям средств областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области, на 2020 год в сумме 5 658 158,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 776 620,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 924 055,7 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020 год в сумме 7 486 059,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 557 120,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 966 330,8 тыс. руб., в том числе:

1) в части объектов государственной собственности Тверской области на 2020 год в сумме 5 059 758,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 705 917,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4 009 155,6 тыс. руб.;

2) в части объектов муниципальной собственности на 2020 год в сумме 2 426 300,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 851 202,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 957 175,2 тыс. руб.

Статья 11

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, на 2020 год в сумме 291 650 тыс. руб., на 2021 год в сумме 105 528 тыс. руб. согласно приложению 16 к настоящему закону.

Статья 12

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области на 2020 год в сумме 9 218 912,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 11 991 813,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 12 658 004,8 тыс. руб., в том числе:

на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2020 год в сумме 857,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 857,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 857,3 тыс. руб.

Статья 13

1. Установить, что средства единой субвенции, поступающие из федерального бюджета в 2020 году в сумме 165 607,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 119 269,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 123 150,5 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 2020 году в сумме 119,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 119,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 119,2 тыс. руб.;

2) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2020 году в сумме 51,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 51,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 51,9 тыс. руб.;

3) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2020 году в сумме 101 363 тыс. руб., в 2021 году в сумме 52 978,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 54 684,7 тыс. руб.;

4) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 2020 году в сумме 191,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 180,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 180,8 тыс. руб.;

5) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2020 году в сумме 38 449,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 39 988 тыс. руб., в 2022 году в сумме 41 587,4 тыс. руб.;

6) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в 2020 году в сумме 13 231,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 13 568 тыс. руб., в 2022 году в сумме 13 925,7 тыс. руб.;

7) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2020 году в сумме 1 620,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 629 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 662,9 тыс. руб.;

8) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования в 2020 году в сумме 10 580 тыс. руб., в 2021 году в сумме 10 754,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 10 937,9 тыс. руб.

2. Установить, что средства, поступающие в областной бюджет в виде субвенций (за исключением единой субвенции), направляются:

1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 году в сумме 28 520,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 28 817,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 30 032,7 тыс. руб.;

2) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2020 году в сумме 708,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 763,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 4 457,4 тыс. руб.;

3) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году в сумме 14 469,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 15 503,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 15 503,4 тыс. руб.;

4) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2020 году в сумме 302 955,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 261 901,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 267 089,8 тыс. руб.;

5) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 2020 году в сумме 9 182,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 9 137,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 9 067,9 тыс. руб.;

6) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 2020 году в сумме 28 358,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 29 060,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 29 923,6 тыс. руб.;

7) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 2020 году в сумме 8 831,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 8 842,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 8 843,2 тыс. руб.;

8) на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в 2020 году в сумме 75 203,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 78 208,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 81 336,1 тыс. руб.;

9) на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в 2020 году в сумме 16,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 17,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 18,2 тыс. руб.;

10) на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2020 году в сумме 956 418,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 956 385,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 956 364 тыс. руб.;

11) на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2020 году в сумме 9 244,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 9 614,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 9 999,2 тыс. руб.;

12) на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в 2020 году в сумме 4 893,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 5 043,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 5 241,5 тыс. руб.;

13) на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 2020 году в сумме 156,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 156,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 156,1 тыс. руб.;

14) на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в 2020 году в сумме 347 849 тыс. руб., в 2021 году в сумме 348 526,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 349 266,7 тыс. руб.;

15) на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2020 году в сумме 405 246,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 417 132,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 433 275,4 тыс. руб.;

16) на выплату единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2020 году в сумме 35 814,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 37 426 тыс. руб., в 2022 году в сумме 39 110,2 тыс. руб.;

17) на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 19 мая 1995 года

№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2020 году в сумме 0,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 0,7 тыс. руб.;

18) на выплату пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2020 году в сумме 3,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 3,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 3,4 тыс. руб.;

19) на увеличение площади лесовосстановления в 2020 году в сумме 40 473,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 40 473,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 41 736,8 тыс. руб.;

20) на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в 2020 году в сумме 22 770 тыс. руб., в 2021 году в сумме 24 418,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 13 336,5 тыс. руб.;

21) на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в 2020 году в сумме 17 019,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 13 293 тыс. руб., в 2022 году в сумме 10 963,2 тыс. руб.;

22) на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2020 году в сумме 289 430,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 289 430,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 289 430,1 тыс. руб.;

23) на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году в сумме 21 929,2 тыс. руб.;

24) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020 году в сумме 1 218 422 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 218 422 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 218 422 тыс. руб.

Статья 14

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Тверской области:

1) на 2020 год в размере 9 607,35 руб.;

2) на 2021 год в размере 9 607,35 руб.;

3) на 2022 год в размере 9 607,35 руб.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Тверской области (далее - муниципальные районы), городских округов Тверской области и городских округов Тверской области с внутригородским делением (далее - городские округа, городские округа с внутригородским делением):

1) на 2020 год в сумме 4 533 303 тыс. руб.;

2) на 2021 год в сумме 4 533 303 тыс. руб.;

3) на 2022 год в сумме 4 533 303 тыс. руб.

3. Установить, что на основании закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

1) заменяется дополнительными нормативами отчислений в бюджеты указанных муниципальных образований от налога на доходы физических лиц:

а) в 2020 году сумма 3 694 351 тыс. руб.;

б) в 2021 году сумма 3 532 895 тыс. руб.;

в) в 2022 году сумма 3 454 778 тыс. руб.;

2) в форме дотаций из областного бюджета бюджетам указанных муниципальных образований предоставляется:

а) в 2020 году сумма 838 952 тыс. руб.;

б) в 2021 году сумма 726 349 тыс. руб.;

в) в 2022 году сумма 659 475 тыс. руб.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 17, 18, 19 к настоящему закону соответственно.

5. Установить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 20, 21, 22 к настоящему закону соответственно.

Статья 15

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Тверской области (далее - сельские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в размере 2 108,97 руб.;

2) на 2021 год в размере 2 108,97 руб.;

3) на 2022 год в размере 2 108,97 руб.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Тверской области (далее - городские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в размере 2 108,97 руб.;

2) на 2021 год в размере 2 108,97 руб.;

3) на 2022 год в размере 2 108,97 руб.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) Тверской области:

1) на 2020 год в сумме 230 226,7 тыс. руб.;

2) на 2021 год в сумме 230 226,7 тыс. руб.;

3) на 2022 год в сумме 220 029,5 тыс. руб.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему закону.

Статья 16

1. Установить в 2020 - 2022 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере тридцатикратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

2. Установить в 2020 - 2022 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере сорокакратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 17

1. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета:

1) на 2020 год в сумме 578 967,2 тыс. руб., в том числе:

размер первой части - 90 421 тыс. руб.;

размер второй части - 488 546,2 тыс. руб.;

2) на 2021 год в общей сумме 578 967,2 тыс. руб.;

3) на 2022 год в общей сумме 589 164,4 тыс. руб.

2. Утвердить распределение первой части дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему закону.

3. Утвердить объем иных дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (далее - ЗАТО):

а) на 2020 год в сумме 214 793 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 146 308 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 68 485 тыс. руб.;

б) на 2021 год в сумме 177 547 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 122 607 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 54 940 тыс. руб.;

в) на 2022 год в сумме 172 497 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 117 463 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 55 034 тыс. руб.;

2) дотации муниципальным районам и городским округам на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 2020 год в сумме 21 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 21 500 тыс. руб., на 2022 год в сумме 21 500 тыс. руб.;

3) дотации муниципальным образованиям за достижение наилучших показателей демографии на 2020 год в сумме 20 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 20 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 20 000 тыс. руб.;

4) дотации муниципальным образованиям на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований, на 2020 год в сумме 2 700,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 000,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 000,2 тыс. руб.

Статья 18

1. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2020 год в сумме 6 892 606,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 420 451,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 441 714,6 тыс. руб., в том числе:

1) объем субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области, на 2020 год в сумме 4 466 305,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 4 569 249 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4 484 539,4 тыс. руб.;

2) объем субсидий на инвестиционные программы на 2020 год в сумме 2 426 300,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 851 202,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 957 175,2 тыс. руб.

2. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) на поддержку редакций районных и городских газет на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 40 000 тыс. руб. согласно приложению 25 к настоящему закону;

2) на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет на 2020 год в сумме 1 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 500 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 500 тыс. руб.;

3) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в сумме 35 424,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 35 424,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 35 553,3 тыс. руб.;

4) на поддержку отрасли культуры на 2020 год в сумме 13 703,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 64 595,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 34 874,4 тыс. руб.;

5) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области на 2020 год в сумме 599 333,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 599 333,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 599 333,4 тыс. руб. согласно приложению 26 к настоящему закону;

6) на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях на 2020 год в сумме 9 896,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 4 800 тыс. руб., на 2022 год в сумме 9 896,6 тыс. руб.;

7) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год в сумме 10 452,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 10 452,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 11 167,3 тыс. руб.;

8) на обеспечение мероприятий в рамках реализации программы Тверской области "Доступная среда" на 2020 год в сумме 5 379,5 тыс. руб. согласно приложению 27 к настоящему закону;

9) на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на 2020 год в сумме 77 058,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 77 058,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 77 058,9 тыс. руб. согласно приложению 28 к настоящему закону;

10) на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием на 2020 год в сумме 111 844 тыс. руб., на 2021 год в сумме 111 844 тыс. руб., на 2022 год в сумме 111 844 тыс. руб. согласно приложению 29 к настоящему закону;

11) на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2020 год в сумме 97 175,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 97 175,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 97 175,2 тыс. руб. согласно приложению 30 к настоящему закону;

12) на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей на 2020 год в сумме 14 309,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 14 309,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4 742 тыс. руб.;

13) на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования на 2020 год в сумме 223 849,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 223 849,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 223 849,6 тыс. руб. согласно приложению 31 к настоящему закону;

14) на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах на 2020 год в сумме 3 731,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 731,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 3 731,6 тыс. руб. согласно приложению 32 к настоящему закону;

15) на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год в сумме 99 387,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 99 968,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 84 254,7 тыс. руб.;

16) на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2020 год в сумме 21 636,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 43 329,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 33 046,2 тыс. руб.;

17) на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2020 год в сумме 138 782,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 79 238,3 тыс. руб.;

18) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2020 год в сумме 3 992,4 тыс. руб.;

19) на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов на 2020 год в сумме 98 512 тыс. руб., на 2021 год в сумме 98 512 тыс. руб., на 2022 год в сумме 98 512 тыс. руб.;

20) на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов на 2020 год в сумме 48 296,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 48 296,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 48 296,1 тыс. руб.;

21) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2020 год в сумме 194 346,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 256 508,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 289 607,8 тыс. руб.;

22) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2020 год в сумме 84 269,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 84 269,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 84 269,3 тыс. руб. согласно приложению 33 к настоящему закону;

23) на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", на 2020 год в сумме 538 031,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 454 458,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 454 458,7 тыс. руб. согласно приложению 34 к настоящему закону;

24) на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований на 2020 год в сумме 910 403,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 157 247,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 157 247,1 тыс. руб. согласно приложению 35 к настоящему закону;

25) на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2020 год в сумме 104 200 тыс. руб., на 2021 год в сумме 108 784,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 113 571,3 тыс. руб. согласно приложению 36 к настоящему закону;

26) на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год в сумме 247 410,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 250 048 тыс. руб., на 2022 год в сумме 269 949,2 тыс. руб. согласно приложению 37 к настоящему закону;

27) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 2020 год в сумме 6 408,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 696,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 991,5 тыс. руб. согласно приложению 38 к настоящему закону;

28) на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год в сумме 388 568,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 388 568,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 405 120 тыс. руб.;

29) на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области на 2020 год в сумме 117 220,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 58 106,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 54 569,4 тыс. руб.;

30) на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований Тверской области на 2020 год в сумме 37 213 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 000 тыс. руб.;

31) на обеспечение жильем молодых семей:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2020 год в сумме 100 728,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 77 300,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 77 654,5 тыс. руб. согласно приложению 39 к настоящему закону;

- на обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального бюджета на 2020 год в сумме 201 тыс. руб. согласно приложению 40 к настоящему закону;

32) на проведение работ по восстановлению воинских захоронений на 2020 год в сумме 5 133,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 415,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 320,5 тыс. руб.;

33) на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 40 000 тыс. руб.;

34) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области на 2020 год в сумме 23 002,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 22 984,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 7 770,5 тыс. руб.;

35) на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на 2020 год в сумме 5 977,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 977,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 977,5 тыс. руб.;

36) на обустройство и восстановление воинских захоронений на 2020 год в сумме 5 649,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 463,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 196,8 тыс. руб.;

37) на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 3 276 тыс. руб. согласно приложению 41 к настоящему закону;

38) на инвестиционные программы (проекты):

на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий:

- развитие водоснабжения на 2020 год в сумме 16 690 тыс. руб.;

- развитие газификации на 2020 год в сумме 63 774,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 622,4 тыс. руб.;

на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области на 2020 год в сумме 161 147,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 327 600 тыс. руб., на 2022 год в сумме 491 338,2 тыс. руб.;

на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров на 2020 год в сумме 186 170,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 46 342,8 тыс. руб.;

на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год в сумме 159 240,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 205 678,3 тыс. руб.;

на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к объектам туристской инфраструктуры на 2020 год в сумме 109 570,2 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год в сумме 746 548,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 75 319,1 тыс. руб.;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2020 год в сумме 428 443,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 350 818 тыс. руб.;

на строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности на 2020 год в сумме 86 145,6 тыс. руб.;

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год в сумме 177 560,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 429 417 тыс. руб., на 2022 год в сумме 642 905,8 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2020 год в сумме 278 431,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 292 424,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 296 494,4 тыс. руб.;

на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований на 2020 год в сумме 171 817,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 241 737,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 245 439,4 тыс. руб.

Статья 19

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Тверской области в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 20

Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 2020 год в сумме 10 352 149,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 10 386 826,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 10 361 440,2 тыс. руб., в том числе:

1) на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований переданных им отдельных государственных полномочий:

а) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год в сумме 293 196,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 293 196,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 293 196,7 тыс. руб. согласно приложению 42 к настоящему закону;

б) субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год в сумме 18 386,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 386,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 386,3 тыс. руб. согласно приложению 43 к настоящему закону;

в) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 2020 год в сумме 394 837 тыс. руб., на 2021 год в сумме 411 943,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 429 839,4 тыс. руб. согласно приложению 44 к настоящему закону;

г) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год в сумме 160 130 тыс. руб., на 2021 год в сумме 169 749,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 121 558,1 тыс. руб. согласно приложению 45 к настоящему закону;

д) субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), на 2020 год в сумме 103 068 тыс. руб., на 2021 год в сумме 103 068 тыс. руб., на 2022 год в сумме 103 068 тыс. руб. согласно приложению 46 к настоящему закону;

е) субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2020 год в сумме 78 086,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 41 723,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 41 723,4 тыс. руб. согласно приложению 47 к настоящему закону;

ж) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2020 год в сумме 6 045,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 045,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 045,2 тыс. руб. согласно приложению 48 к настоящему закону;

з) субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в сумме 28 520,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 28 817,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 30 032,7 тыс. руб. согласно приложению 49 к настоящему закону;

и) субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 708,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 763,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме 4 457,4 тыс. руб. согласно приложению 50 к настоящему закону;

к) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году в сумме 21 929,2 тыс. руб. согласно приложению 51 к настоящему закону;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

а) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области на 2020 год в сумме 2 775 973,7 тыс. руб. согласно приложению 52 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 2 812 073 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 812 073 тыс. руб. согласно приложению 53 к настоящему закону;

б) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2020 год в сумме 6 471 268 тыс. руб. согласно приложению 54 к настоящему закону, на 2021 год в сумме 6 501 060 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 501 060 тыс. руб. согласно приложению 55 к настоящему закону.

Статья 21

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам:

1) на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, на 2020 год в сумме 7 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 500 тыс. руб., на 2022 год в сумме 7 500 тыс. руб.;

2) на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 в сумме 5 000 тыс. руб., на 2022 в сумме 5 000 тыс. руб.;

3) на создание виртуальных концертных залов на 2020 год в сумме 300 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 500 тыс. руб.;

4) на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области", на 2020 год в сумме 5 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5 000 тыс. руб.;

5) на выполнение работ в городских агломерациях, на 2020 год в сумме 798 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 798 000 тыс. руб. согласно приложению 56 к настоящему закону;

6) на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, на 2020 год в сумме 18 055,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 20 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 20 000 тыс. руб.;

7) на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", на 2020 год в сумме 7 100 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 6 000 тыс. руб.;

8) на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО "О почетном звании Тверской области "Город воинской доблести", на 2020 год в сумме 2 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 000 тыс. руб.

9) на приобретение и установку детских игровых комплексов, на 2020 год в сумме 43 000 тыс. руб., согласно приложению 57 к настоящему закону;

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, утверждается Правительством Тверской области.

Статья 22

Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из областного бюджета согласно приложению 58 к настоящему закону.

Статья 23

Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации согласно приложению 59 к настоящему закону.

Статья 24

1. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2020 год согласно приложению 60 к настоящему закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 61 к настоящему закону.

2. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2020 год согласно приложению 62 к настоящему закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 63 к настоящему закону.

Статья 25

Утвердить в составе расходов областного бюджета размер резервного фонда Правительства Тверской области в 2020 году в сумме 350 000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 250 000 тыс. руб., в 2022 году в сумме 250 000 тыс. руб.

Статья 26

Установить, что средства, зарезервированные в составе расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Тверской области, подлежат перераспределению путем внесения изменений в настоящий закон по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов, соответствующим целям, на которые зарезервированы указанные средства.

Статья 27

Утвердить расходы областного бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 40 000 тыс. руб.

Статья 28

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей ("Детский бюджет"), на 2020 год в сумме 23 792 786,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 24 180 166,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 20 959 367,4 тыс. руб. согласно приложению 64 к настоящему закону.

Статья 29

1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Тверской области и государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, предусмотренные государственной программой Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

3) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации мероприятий по содействию занятости населения Тверской области, предусмотренные государственной программой Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

4) субсидии юридическим лицам в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также по доставке тел умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, с места смерти для судебно-медицинского исследования, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

5) субсидии юридическим лицам в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

6) субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

7) субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

8) субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом";

9) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020 - 2028 годы;

10) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020 - 2028 годы;

11) субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020 - 2028 годы;

12) субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО "Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель" в рамках государственной программы Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

13) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

14) субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами многодетной семье, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

15) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с развитием рынка газомоторного топлива, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

Статья 30

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы;

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Культура Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Эффективное развитий экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

4) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

5) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы;

6) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

7) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, в виде имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организации и направленных на обеспечение своевременного проведения на территории Тверской области капитального ремонта многоквартирных домов;

8) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

9) субсидии некоммерческим общественным объединениям ветеранов, предусмотренные государственной программой Тверской области "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

10) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы;

11) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

12) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2017 - 2022 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются в соответствии с решениями Губернатора Тверской области или Правительства Тверской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Тверской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части.

Статья 31

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются Министерством финансов Тверской области из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов:

1) в 2020 году в сумме до 210 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 190 000 тыс. руб.;

2) в 2021 году в сумме до 210 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 190 000 тыс. руб.;

3) в 2022 году в сумме до 210 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 20 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 190 000 тыс. руб.

2. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить в 2020 - 2022 годах плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с порядком, установленным Правительством Тверской области.

Статья 32

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из областного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в областной бюджет.

Статья 33

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2021 года в размере 23 179 808,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2020 год в сумме 850 000 тыс. руб.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2022 года в размере 23 179 808,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2021 год в сумме 850 000 тыс. руб.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2023 года в размере 22 703 064,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в валюте Российской Федерации в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2022 год в сумме 850 000 тыс. руб.

Статья 34

1. Министерство финансов Тверской области вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год.

2. На основании распоряжений Правительства Тверской области, предусматривающих проведение конкурентных процедур на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области Министерство финансов Тверской области заключает данные государственные контракты с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого Тверской области, не может превышать лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита областного бюджета, погашение долговых обязательств Тверской области и пополнение в течение финансового года остатков средств на счете бюджета Тверской области.

3. Министерство финансов Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга".

Статья 35

1. Тверская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета.

2. Министерство финансов Тверской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Тверской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета не может превышать объема привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете бюджета определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Статья 36

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 65 к настоящему закону.

Статья 37

1. Заключение и оплата получателями средств областного бюджета государственных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Получатель средств областного бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно от цены государственного контракта (договора) - по государственным контрактам (договорам):

а) об оказании услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;

г) об участии в семинарах;

д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;

е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;

з) на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области;

и) на приобретение путевок для детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения Тверской области, и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

к) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

л) по договорам обязательного государственного страхования жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской области;

м) по договорам на обследование и (или) лечение в лечебно-профилактических учреждениях за пределами Тверской области при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи населению, в том числе приобретение расходных материалов, имплантантов;

н) по расходам, связанным с участием в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

о) по расходам, связанным с организацией и проведением органами государственной власти Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;

п) по государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;

проведение лабораторных исследований и испытаний;

изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;

изготовление межевого плана;

изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;

чертеж градостроительного плана земельного участка;

оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;

оплата услуг субъектов естественных монополий;

р) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов цены государственного контракта (договора), - по государственным контрактам (договорам) на приобретение бланков исполнительных листов;

3) в размере, не превышающем 30 процентов цены государственного контракта (договора), по остальным государственным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, государственного органа Тверской области, устанавливающим право соответственно исполнительного органа государственной власти Тверской области или государственного казенного учреждения Тверской области, законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской области предусматривать в государственном контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

3. Государственные бюджетные учреждения Тверской области и государственные автономные учреждения Тверской области при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от цены контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов цены контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 38

Губернатор Тверской области, органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской области не вправе принимать в 2020 году решения об увеличении численности государственных гражданских служащих, работников государственных казенных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций государственных органов Тверской области и органов государственной власти Тверской области, обусловленных изменением федерального законодательства и законодательства Тверской области.

Статья 39

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Тверской области без внесения изменений в настоящий закон по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших от некоммерческих организаций в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда Тверской области, не использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Российской Федерации распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету, и (или) заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из федерального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при заключении соглашений с некоммерческими организациями о предоставлении целевых средств областному бюджету;

6) при перераспределении бюджетных ассигнований между главным администратором и администратором (администраторами), между администраторами и (или) по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Тверской области;

7) при внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения;

8) при перераспределении бюджетных ассигнований органа государственной власти Тверской области или государственного органа Тверской области, не включенных в государственные программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующему органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области по непрограммным расходам;

9) при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области, на сумму средств, необходимую для оплаты экспертизы в целях защиты интересов Тверской области.

Статья 40

1. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных законами Тверской области от 29.12.2004 № 80-ЗО "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 29.12.2004

№ 84-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны", от 11.12.2007 № 154-ЗО "О ветеранах труда Тверской области", равным 1,05.

2. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 79-ЗО "О пособии на ребенка гражданам, имеющим детей", равным 1,05.

3. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячного базового пособия многодетным семьям, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", равным 1,05.

4. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной законом Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО "О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)", равным 1,05.

5. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячных пособий, предусмотренных законом Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО "О государственной социальной помощи в Тверской области", за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом, на проезд к месту лечения, равным 1,05.

6. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной законом Тверской области от 20.09.2001

№ 173-ОЗ-2 "Об основах деятельности по опеке и попечительству", равным 1,05.

7. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной статьей 1 закона Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО "О регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями", равным 1,05.

8. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной абзацем первым части 1 статьи 9 закона Тверской области от 28.12.2006 № 149-ЗО "О патронате", равным 1,05.

9. Установить с 1 января 2020 года размер индексации материнского (семейного) капитала, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", право на распоряжение которым наступит 1 января 2021 года, равным 1,05.

10. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным наград Тверской области, указанных в абзацах седьмом - двадцать четвертом пункта 2 статьи 11 закона Тверской области от 14.03.2003 № 13-ЗО "О наградах в Тверской области", равным 1,05.

Статья 41

Органы государственной власти Тверской области и Контрольно-счетная палата Тверской области осуществляют контроль за исполнением местных бюджетов в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.

Статья 42

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



