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20 ноября 2019 г. 18:05
Общество
Текст: Артем Локалов

"Мы проходим по полям, стараясь не растоптать посевов..."

В Москве открылась выставка "Путь к победе: исторические источники свидетельствуют"
Она - о том, как Красная армия 75 лет назад освобождала Европу от фашистов.
Выставка "Путь к победе" в Музее современной истории России. Фото: Артем Локалов
Выставка "Путь к победе" в Музее современной истории России. Фото: Артем Локалов

А еще - о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой, которые лежат в полях за Вислой сонной. И их товарищах, зарытых в братских могилах по всей Европе.
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Рассекреченные документы Архива Министерства обороны о потерях нашей армии на территориях зарубежных государств сделали максимально наглядными в Музее современной истории России. И мимо этих цифр не пройти. Потому что на самом деле - это жизни и судьбы солдат, которые погибли, освобождая Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Австрию, Данию, Норвегию.

Почему-то не все сейчас хотят об этом помнить. Или знать.
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Но - "исторические источники свидетельствуют". Тут не только документы о потерях, но и, например, постановление Первого Белорусского фронта о снабжении молоком детей города Берлина, и о передаче Вторым и Третьим Украинскими фронтами правительству Австрии продовольствия для населения Вены. 45 тысяч тонн зерна, тонны мяса, сахара, соли и даже кофе.

А еще - письма солдат. Старший сержант Александров пишет о встрече в Чехословакии:

- Вдруг из группы крестьян выбегает молодая девушка, обнимает меня за шею и взволнованным голосом объясняет что-то на своем языке... Стоящий рядом партизан перевел мне ее слова: "Русские - герои. Мы давно вас ждали". Рядом со мной стоял пожилой гвардеец с двумя ленточками ранений на груди. Мы вместе прошли через долгие годы войны. В самые тяжелые моменты он оставался спокойным. А здесь, в Чехословакии, он заплакал.

Чешско-русский словарь, найденный в бомбе. / Артем Локалов

Есть среди экспонатов удивительные. Например, гранатомет, переделанный из велосипеда датскими партизанами. Или, возвращаясь к Чехословакии - чешско-русский словарь. Его нашли в неразорвавшейся бомбе, которую немецкие самолеты сбросили на крышу Московского пединститута в 1942-м. Рабочие-узники движения Сопротивления на чешском военном заводе вместо того, чтобы начинить мину взрывчаткой, положили в нее песок и словарь...

- Мы осторожно проходим по полям, стараясь не растоптать посевов. Не прикасаемся к цветущим фруктовым садам и виноградникам. Видя такой оборот дела, запуганные немцами местные жители говорят о нас, что это не большевики, большевики идут где-то сзади, - пишет домой старший лейтенант Эйдельман о том, как его часть шагает по Румынии.

Красноармейцы в Румынии.

А вот донесение политуправления Ленинградского фронта об отношении к Красной армии жителей Таллина и других городов Эстонии:

Фото: Артем Локалов
В затопленной смоленской деревне ищут останки бойцов Красной армии

- Особенно радостно встречали части 7-й эстонской стрелковой дивизии, одной из первых вступившей в город. Группы горожан, стоявшие на тротуарах, бросали воинам-эстонцам цветы, кричали приветствия на родном языке... На улицах можно было видеть группы людей, оживленно беседующих с нашими бойцами и офицерами. Горожане с чувством злобы и вражды рассказывали о немцах, о лишениях, которые терпело население Таллина.

На выставке много наград и личных вещей воинов. Например, летная куртка Героя Советского Союза Павла Михайлова. В 1944-м он летал с советской авиабазы в итальянском городе Бари в Югославию, Грецию и Албанию, доставляя партизанам продовольствие, медикаменты и вооружение.

Поэтому помнит мир спасенный - и Павла Михайлова из смоленской деревни, и Сережку с Витькой с Малой Бронной и Моховой, и миллионы советских солдат, спасших Европу.

Темы дня:
#Москва
#Великая Отечественная война
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