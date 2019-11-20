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20.11.2019 19:38
Рубрика: Общество

Tudor приходит в Россию

Российская газета - Спецвыпуск № 263(8021)
В России (ЦУМ и ДЛТ) начинаются продажи часов Tudor - одной из самых успешных, в силу оптимального соотношения цены и качества, марок премиум-сегмента.
Tudor Pelagos LHD, дайверская модель с водонепроницаемостью 500 м, версия для левшей, мануфактурный калибр MT5612-LHD (сертификат хронометра COSC) Tudor Pelagos LHD, дайверская модель с водонепроницаемостью 500 м, версия для левшей, мануфактурный калибр MT5612-LHD (сертификат хронометра COSC)
Tudor Pelagos LHD, дайверская модель с водонепроницаемостью 500 м, версия для левшей, мануфактурный калибр MT5612-LHD (сертификат хронометра COSC)

Хотя бренд создан в 1926 году основателем Rolex Гансом Вильсдорфом, началом его реальной истории логичнее считать 1946 год, когда тем же Вильсдорфом была зарегистрирована компания Montres Tudor SA, начавшая выпускать собственные часы. Целью Вильсдорфа было создание "доступной альтернативы", которая в своей категории пользовалась бы не меньшим доверием, чем Rolex.

Долгое время Tudor неофициально продолжал считаться "дочкой" этой компании. Часы оснащались надежными корпусами и браслетами, отвечающими стандартам качества Rolex (в том числе Oyster), а механизмы закупались у сторонних производителей. Сейчас это полностью самостоятельный бренд, производящий собственные мануфактурные калибры. О многом говорит тот факт, что в последние годы его модели регулярно получали призы самого престижного часового конкурса "Золотая стрелка" (GPHG) - в номинациях "Малая стрелка", "Возрождение" и "Вызов".

Rolex: самые яркие посланники марки
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