В Томске эксперты обсудили правовые аспекты рынка интеллектуальной собственности

С 14 по 16 ноября в Томском государственном университете (ТГУ) прошла международная научно-практическая конференция "Интеллектуальные права: вызовы XXI века". Директор Юридического института ТГУ, заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Владимир Уткин выступил модератором пленарного заседания, открывающего конференцию. По его словам, организаторам мероприятия удалось собрать авторитетный состав участников: "Мы рассматриваем конференцию не только как сугубо научное мероприятие, а как важный этап формирования в Томском университете научно-образовательного центра мирового уровня, который будет заниматься вопросами интеллектуальных прав. Инновационное развитие неотделимо от правового обеспечения, в том числе правовой защиты самих инноваторов. Состав участников конференции, включающий очень авторитетных практических работников, руководителей Научного центра "Сколково", свидетельствует о том, что наши надежды небеспочвенны".

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш рассказал о законопроектах в сфере интеллектуальной собственности, включенных в план программы "Цифровая экономика Российской Федерации": "В программе есть отдельный блок, который называется "Нормативно-правовое регулирование", и "Сколково" выступает центром компетенций, собирающим предложения бизнеса по устранению нормативных барьеров, препятствующих его деятельности. После этого на тематических рабочих группах формализуются пожелания бизнеса к законопроектам или проектам подзаконных актов - в зависимости от того, какой регуляторики это касается. Затем законопроект получает конкретную формулировку, проходит через рабочую группу и отправляется по специальному регламенту в федеральные органы исполнительной власти, после этого - в правительство".

Эксперт добавил, что в рамках программы функционирует отдельная рабочая группа под названием "Интеллектуальная собственность", которая в данный момент готовит более десяти законопроектов: "Эти законопроекты можно условно разбить на три категории. Первая категория связана с совершенствованием государственных сервисов или государственных услуг. Вторая касается различных налоговых льгот в отношении хозяйствующих субъектов - будь то тех, которые делают высокотехнологическую продукцию внутри России, или тех, которые ввозят в Россию продукцию, сделанную за счет патентов или изобретений отечественных правообладателей. Третья категория подразумевает обеспечение доступа к знаниям или массиву информации, имеющейся сейчас в цифровом мире. Речь идет о том, чтобы ограничения, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности, имели свои изъятия, связанные с использованием в научных и образовательных целях".

По словам Максима Прокша, в программе "Цифровая экономика" есть еще один блок, связанный с рынком интеллектуальных прав: "Это вопрос облегчения лицензионных договоров, возможности использования распределенных реестров и выделения долей в исключительном праве, то есть это вещи, которые направлены на становление новых рыночных механизмов. В этой тематической рабочей группе все сигналы, поступившие с рынка по поводу оборота результатов интеллектуальной деятельности, учтены и находятся в разной стадии подготовки и обработки".

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подчеркнул, что любое законодательство, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, требует адаптации к новым веяниям цифровой экономики: "Речь идет не о какой-то революции, тотальном пересмотре, а об определенных и точных изменениях. Дело в том, что экономические отношения по своей сути уже на протяжении нескольких тысяч лет почти не меняются. Еще в римском праве существовали договоры купли-продажи, найма работ - прообразы современных договоров подряда. Уже тогда все эти отношения были урегулированы, поменялась только форма этого урегулирования".

Проректор по социальным вопросам ТГУ, доктор биологических наук, профессор, депутат Думы города Томска Сергей Кулижский рассказал о задачах конференции: "Я надеюсь, что наше общение будет регулярным, и это придаст нашей работе новое качество, нашей инновационной экономике - обширное правовое поле для развития, а инноваторам и изобретателям - возможности для правовой защиты их интересов, причем не только в России, но и за рубежом. ТГУ с его 120-летней историей имеет право инициировать и поддерживать те начинания, которые недавно появились в Гражданском кодексе РФ. Здесь нам важно любое мнение, поскольку все новое требует тщательной экспертизы, и поэтому мы ждем разных точек зрения в ходе дискуссий на нашей конференции".

Заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс отметил, что в ТГУ сейчас созданы благоприятные условия для развития инноваций и интеллектуальной собственности в целом: "Два с половиной года назад в Томском университете мы провели выездное собрание правления нашего банка. Идея создания совместной кафедры по интеллектуальной собственности зародилась в неформальных дискуссиях с преподавателями ТГУ. Мы тогда даже не предполагали, что нам удастся осуществить такой крупный проект. Были созданы условия для развития направления ИС. В связи с этим хочу привести вам одну интересную мысль, которую я почерпнул из одной книги: Маркс был прав в том, что средства производства должны принадлежать народу, он просто опередил время, потому что главное средство производства - это наш мозг, а он всегда принадлежит нам. В цифровой экономике эта мысль стала особо актуальна".

Эксперт уверен, что законодательство об интеллектуальной собственности всегда должно быть технологически нейтральным: "Мы не должны в законы и ГК вносить описания отдельных технологий и принципов их работы. Иначе мы обрекаем себя на то, что через какое-то время снова придется все менять. Применительно к интеллектуальной собственности этот принцип не выдерживался с самого начала, и даже сам этот институт возник в ответ на развитие технологий. Авторское право появилось с изобретением печатного пресса, когда возникла возможность копировать, и так произошло во всех областях творчества - фонограммы, кинематограф, телевидение, интернет и так далее. Для того чтобы законодательство об ИС и дальше не отставало от технологических изменений, нужно по крайней мере эту ситуацию не усугублять".

Заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Елена Борисенко отметила, что социальная среда Томска и, в первую очередь, наличие крупного университета располагают к развитию инновационного бизнеса. Во многом по этой причине на базе Юридического института было решено создать центр по интеллектуальной собственности. "Технопарк Томска совершенно уникальный. Там работают удивительные молодые люди, генерирующие фантастические идеи и экспортирующие их по всему миру. Мы подумали о том, что очень важно, чтобы юридическая поддержка такого инновационного бизнеса была самой передовой и адекватной. А потому будет правильно, если при Юридическом институте появится центр по интеллектуальной собственности", - сказала она.

Елена Борисенко пояснила, что юристы уже преодолевают традиционный консерватизм своей профессии, стремясь шагать в ногу с инновационным бизнесом, который заинтересован в защите и монетизации интеллектуальной собственности: "Мы должны научиться быть проводниками для юных инноваторов, в том числе объяснять им, в чем идея уже существующих правовых конструкций и тех, которые нам еще предстоит создать". По ее словам, донести до бизнеса мысль о преимуществах института интеллектуальной собственности - одна из ключевых задач юристов.