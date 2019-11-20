Vacheron Constantin, старейшая швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1755 году, отмечает 200-летие своего присутствия в России.

Согласно сохранившимся документам, два века назад дом впервые продал свои часы русскому покупателю. Подробности таких историй можно найти в архивах компании. Своеобразный мост между прошлым и будущим, ее отдел Heritage не имеет ничего общего с пыльным музеем - наоборот, он дает мощный стимул к созданию новых коллекций.

Стиль часов ушедших эпох подталкивает к созданию новых моделей

Князь Потемкин

Во время путешествия в Женеву именно этот русский князь купил 9 июля 1819 года часы с минутным репетиром, о чем есть запись в архивах часового дома Vacheron Constantin. Это был не Григорий Александрович Потемкин, государственный деятель и любимец императрицы Екатерины II, но, скорее всего, его родственник.

Граф Дмитрий Петрович Бутурлин

Граф Дмитрий Бутурлин был сыном сенатора и крестником российской императрицы Екатерины II. Известно, что в 1793 году он переехал в Москву и начал коллекционировать книги. Его собрание составляло 40 000 экземпляров - и было полностью уничтожено пожаром 1812 года. В 1817-м граф уехал во Флоренцию и начал собирать новую коллекцию, в которую вошло 33 000 томов. В 1822 году с виллы Палмьери во Флоренции было отправлено письмо, повествующее о том, что граф Бутурлин стал владельцем изумительных часов Vacheron Constantin. Что касается его коллекции книг, то в 1839-м она была отправлена в Париж и через три года распродана с аукциона.

Великий князь Владимир Александрович

Георгий Бок, контр-адмирал императора Александра II, в 1868 году сделал заказ для его императорского высочества великого князя Владимира - третьего сына императора.

Для изготовления желаемых часов - минутного репетира - потребовалось 18 месяцев работы. Коробка для них была декорирована российским гербом. Часы были отправлены в Россию в футляре из черного дерева с пурпурным вельветом. В апреле 1870 года они были доставлены в Зимний дворец в Санкт-Петербурге, в связи с чем Георгий Бок написал Чарльзу Вашерону такое письмо: "Господа, я хотел бы выразить свою благодарность и признательность за столь великолепные часы, доставленные сюда по моей просьбе для великого князя Владимира. Они только прибыли, и их Императорские Величества (Император и Императрица) любезно приняли их, дабы сделать подарок моему господину завтра, на день его рождения".

Ювелир Вильгельм Андреевич Болин

В начале XX века дом поставлял заказы знаменитому потомственному ювелиру В. А. Болину, шведу по происхождению, получившему в 1912 году звание поставщика Императорского двора и имеющему несколько магазинов в Москве и Стокгольме. До 1917 года Vacheron Constantin отправлял Болину в Россию свои самые красивые ювелирные изделия, а также уникальные мужские часы из редких материалов.

Княгиня Вера Николаевна Лобанова-Ростовская

Княгиня Лобанова-Ростовская, увлеченный коллекционер произведений искусства и драгоценностей, заказала в 1915 году карманные часы с маленьким эмалевым медальоном, изображающим одну из ее собак. Вместе с этим она подтвердила заказ на часы с репетиром: "Они будут звенеть после нажатия на кнопку, для того чтобы узнать точное время ночью, не включая свет. Не обязательно, чтобы звон исходил сам собой". Кроме того, она хотела еще три эмалевых медальона с изображениями двух фокстерьеров и мопса, ее верных спутников. Модели были ею заказаны в 1916 году. В 1920 году "собрание драгоценностей и часов княгини Веры Николаевны Лобановой-Ростовской" было продано на аукционе Christie's в Лозанне.

"Большая четверка"

В 1955 году в женевском Дворце Наций состоялась встреча глав правительств четырех государств - СССР, США, Великобритании и Франции. На повестке дня стоял вопрос не только о судьбе двух германских государств и запрещении атомного оружия, но и о безопасности и территориальной неприкосновенности тех стран, которые хотели бы проводить политику нейтралитета.

По такому случаю (поскольку последний вопрос явно касался Швейцарии) группа "активных граждан" Женевы попросила мануфактуру Vacheron Constantin создать часы, которые увековечат это событие. К каждым из них прилагалось письмо: "Пусть эти часы отсчитывают счастливые минуты для вас, для вашего народа и для всего мира". На задней крышке каждого экземпляра были выгравированы имя и фамилия главы правительства: Н. Булганина, Д. Эйзенхауэра, Э. Идена и Э. Фора.

Открытие бутиков в России

Российский бутик Vacheron Constantin был открыт в 2001 году в Москве - он стал вторым по счету в мире после Женевского. В 2014 году бутик заново открылся в "Берлинском доме" на Петровке, а затем в 2015 году второй московский бутик марки распахнул свои двери в ГУМе на Красной площади.

На протяжении более чем 260 лет дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями - и при этом они великолепно сделаны. Для состоятельных ценителей высокого искусства традиционно существует услуга создания эксклюзивных часов "Les Cabinotiers". Более широкая публика с легкостью обнаруживает наследие и дух инноваций Vacheron Constantin в ключевых коллекциях марки: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Historiques, в запущенных сравнительно недавно спортивных часах линии Overseas и элегантной, с налетом духа ретро, коллекции Fiftysix, название которой отсылает к 1950-м.