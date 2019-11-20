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Рубрика: В мире

Вице-спикер Армении: Между Ереваном и Москвой нет нерешаемых вопросов

Текст: Диана Ковалева (Ереван)

Между Россией и Арменией нет противоречий, которые невозможно было бы разрешить. Об этом во время встречи с российскими журналистами заявил вице-спикер армянского парламента Ален Симонян.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Пашинян: Армения и Россия не могут действовать друг против друга

"Я, работая с нашими российскими коллегами и зная формат обсуждения любых вопросов между нами, могу с уверенностью сказать, что сегодня в повестке армяно-российских политических и бизнес отношений нет таких вопросов, которые мы бы не могли решить и где есть резкие отклонения", - заявил вице-спикер, отвечая на вопрос "Российской газеты" о том, как армянский парламент принимал участие в разрешении противоречий, связанных с проверками руководства Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД).

Он также напомнил, что у России и Армении союзнические и партнерские отношения, и они должны быть таковыми во всех смыслах. "Если есть вопрос, его нужно обсуждать и решать", - сказал Симонян.

Напомним, что ЮКЖД, которая является "дочкой" российской РЖД, осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами согласно договору, подписанному 13 февраля 2008 года на срок в 30 лет с правом продления на 10 лет. Прошлым летом по инициативе Еревана были проведены обыски, а после и заведены уголовные дела против ЮКЖД, некоторые из которых касались неуплаты налогов. Помимо этого, СК Армении начал проверку деятельности компании за 10 лет, а также эффективности инвестиций. На подобные действия в РЖД заявили об ангажированности следствия и даже намеревались расторгнуть договор. После этого обе стороны начали процесс переговоров.

В мире экс-СССР Армения
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