Благотворительный аукцион Only Watch проходит каждые два года, и в нем стремятся участвовать самые престижные часовые марки.

Каждая из них изготавливает специальную модель в единственном экземпляре, которая потом не повторяется. Вырученные средства передаются на исследования в области мышечной дистрофии Дюшенна - заболевания, которым страдает один из 3500 детей и подростков во всем мире.

Восьмой по счету аукцион прошел в Женеве 9 ноября и стал выдающимся по своим ценовым рекордам: на нем было собрано почти 40 миллионов швейцарских франков - столько же, сколько в общей сложности за все семь предыдущих аукционов. Во многом это произошло благодаря тому, что наручные часы Patek Philippe Grandmaster Chime ушли с молотка за 31 миллион швейцарских франков, что сделало их самыми дорогими в мире часами, когда-либо проданными на аукционе (Patek Philippe даже побил свой собственный рекорд, принадлежавший до этого золотым карманным часам марки - "часам Генри Грейвса", - проданным за 24 миллиона долларов).

Самые сложные наручные часы Patek Philippe с двусторонним корпусом насчитывают 20 функций, в том числе пять акустических. При этом они выпущены в корпусе из стали, которая практически никогда не использовалась мануфактурой для часов высокой сложности.

Следующим рекордсменом стал F. P. Journe, продавший уникальные часы Astronomic Blue с 18 усложнениями, в том числе астрономическими, за 1 800 000 швейцарских франков. И на третьем месте (если рассматривать аукцион как своеобразное соревнование) оказалась мануфактура Audemars Piguet, чей скелетонированный турбийон в корпусе новой коллекции Code 11.59 был в итоге оценен в 1 миллион швейцарских франков.